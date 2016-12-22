Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 14:45
Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года.
© Sputknik/Scanpix

О продлении подсудимым срока содержания под стражей в качестве меры пресечения ходатайствовала прокуратура при поддержке адвокатов потерпевшей стороны.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля в центре Москвы у стен Кремля.

По делу об убийстве проходят пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все они заявляли, что не признают вину.

Адвокат Эскерханова просила освободить ее подзащитного под залог в 1 млн рублей, а адвокат Бахаева заявил, что в ходе слушаний не было представлено ни одного доказательства причастности его клиента к совершению преступления.

Следующее заседание по делу об убийстве Немцова состоится 11 января.

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