Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок

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bbcrussian.com
среда, 12 июля 2017 г. 14:38
Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила в среду в Московском окружном военном суде.
Zauras Dadajevas
© AFP/Scanpix

Для четырех других обвиняемых прокуратура также запросила длительные сроки лишения свободы. Гособвинение требует приговорить Анзора Губашева к 23 годам колонии, Шадида Губашева - к 21 году, Темирлана Эскерханова - к 19 годам, а Хамзата Базхаева - к 17 годам, передает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Комментарии обвиняемых

Заур Дадаев: "Я не виноват, волею Аллаха не склоню голову ни перед кем, ни перед прокуратурой, ни перед [следователем] Красновым, ни перед ФСБ".

Анзор Губашев: "Да простит вас Аллах, вы все здесь заблудший народ, все кто причастен к этому процессу".

Шадид Губашев: "Ни перед убитым человеком, ни перед его семьей, ни перед Богом не буду отвечать, потому что я не совершал этого преступления".

Темирлан Эскерханов: "Не знаю, что сказать. Жестоко и дико. За несовершенное преступление. Прошу терпения своей матери, своему брату".

Хамзат Бахаев: "Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал, кто не сомневался в моей непричастности, и пожелать всем добра и мира".


Ранее присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающим снисхождения. Теперь судья должен определить, к каким срокам их приговорить. При вынесении вердикта судья Юрий Житников будет руководствоваться как решением присяжных, так и сроками, которые запросила прокуратура.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства - в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым - ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину. Первоначально, сразу после задержания, Дадаев признал вину - в качестве мотива для убийства он назвал поддержку Немцовым французского издания Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на пророка Мухаммеда. Однако впоследствии Дадаев отказался от своих слов - по его утверждению, признание он дал под пытками.

Заказчик убийства до сих пор не найден. Предполагаемый организатор преступления - офицер чеченского батальона "Север" Руслан Мухутдинов - находится в розыске. Остальные фигуранты дела - Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - обвиняются в организации убийства политика.

По версии следствия, все пятеро, включая Дадаева, действовали сообща, вместе с еще одним обвиняемым - Бесланом Шавановым - уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года. Как предполагает обвинение, именно Шаванов сидел за рулем автомобиля во время исполнения преступления Дадаевым.

Процесс по делу об убийстве Немцова продолжается с 3 октября 2016 года. Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту возле Кремля вечером 27 февраля 2015 года.

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Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок (2)

Zauras Dadajevas
Прокурор потребовал приговорить Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы. Такое требование сторона гособвинения озвучила в среду в Московском окружном военном суде.
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