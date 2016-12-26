Обнаружены фрагменты фюзеляжа упавшего в Черное море Ту-154

Фрагменты фюзеляжа самолета Ту-154, который накануне упал в Черное море через две минуты после вылета на российскую базу Хмеймим в Сирии, обнаружили недалеко от берега, сообщает МЧС России.

"По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы", - сказал Интерфаксу представитель поисково-спасательного отряда.

"Водолазы обследовали обнаруженный сонаром объект и убедились, что он является корпусом разбившегося самолета. Сейчас прорабатываются варианты его подъема", - говорил ранее собеседник Интерфакса, также оценивая глубину, на которой лежат обломки, в 27 метров, а удаление от берега - в 1,7 км. Ранее предполагалось, что глубина может составить не менее 50 метров.

О том, что самолет мог погрузиться в воду и при этом не развалиться на небольшие куски, говорил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. Он ссылался на мнение спасателей и делал из этого вывод, что большинство погибших до сих пор находятся внутри разбившегося самолета.

Ранее удалось найти тела 10 человек, их доставили для проведения экспертизы и опознания в Москву.

Источник РИА Новости сообщил, что нескольких погибших пассажирах, чьи тела удалось обнаружить, были надеты спасательные жилеты, одна

ФСБ заявляла, что пока не установлено "признаков и фактов", свидетельствующих о возможном теракте на борту Ту-154. В заявлении спецслужбы в качестве более вероятных версий были перечислены попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

По данным сайта Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия по официальным источникам, ни один Ту-154 за всю 48-летнюю историю эксплуатации этих самолетов не потерпел крушения из-за "попадания в двигатель посторонних предметов" или некачественного топлива.

Самолет Ту-154 минобороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром. Он упал в Черное море через две минуты после взлета.

На борту находились 92 человека, в том числе артисты хора ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и девять сотрудников федеральных телеканалов. Они направлялись на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

В России понедельник объявлен днем траура по погибшим.