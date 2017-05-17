Обнаружена четвертая жертва взрыва в доме в Волгограде

bbcrussian.com
среда, 17 мая 2017 г. 11:07
На месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружена четвертая жертва - девушка 1990 года рождения.
Sprogimas Volgograde (2017-05-16)
© Reuters / Scanpix

Ранее стало известно о трех жертвах. Личности двух человек установлены: это жительница дома и работник "Волгоградгаза", сообщал глава управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев.

Днем 16 мая в доме на Университетской проспекте Волгограда произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд.

"По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод", - заявлял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Музраев сообщал, что по подозрению в причастности к взрыву задержаны предприниматель, владелец торгового павильона, его отец и рабочий.

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