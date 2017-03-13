Объединение перевозчиков России заявило о недоверии Путину

"Есть у нас конституция России, и за последний год мы сами и наши товарищи попадали в ситуацию, когда конституция совершенно не соблюдается. А гаранту конституции, видимо, это неинтересно. Поэтому есть такое требование, как недоверие президенту", - сказал Бажутин на пресс-конференции 13 марта.

При этом он подчеркнул, что пока организация не требует отставки главы государства, а лишь декларирует свое недоверие по отношению к нему.

Объединение перевозчиков России возникло на основе протеста водителей-дальнобойщиков против внедрения платежной системы "Платон" в 2015 году.

По словам Бажутина, у недовольных перевозчиков четыре требования к властям: отмена системы "Платон", введение справедливого весового контроля, изменение трудовых норм и отставка правительства.

27 марта эти дальнобойщики намерены провести бессрочную всероссийскую стачку. По словам Бажутина, водители грузовых автомобилей хотят остановить перевозку грузов, в крупных городах будут устраиваться митинги и выстраиваться колонны вдоль дорог.

Также Бажутин не исключил перекрытия дорог фурами. Он затруднился назвать число участников акции, но отметил, что активисты постараются охватить мероприятиями все российские регионы.

На пресс-конференции были и противники стачки. Глава центра перевозчиков "Грузавтотранс" Владимир Матягин заявил, что организаторы протеста "устраивают провокацию и подбивают людей к противоправным действиям". По его словам, властями созданы рабочие группы, которые конструктивно решают проблемы дальнобойщиков.

В тоже время к стачке перевозчиков намерены присоединиться некоторые московские таксисты. В частности, они потребуют регулирования работы служб-агрегаторов. Об этом заявил глава движения "Стоп-нелегал" Евгений Грэк. По его словам, в однодневной стачке примут участие до 10 тысяч легальных таксистов.

Также 28 марта в рамках стачки группа кубанских фермеров намерена начать второй тракторный марш на Москву. Фермеры жалуются на произвол регионального и местного чиновничества, и коррупцию. Они требуют приезда в Краснодарский край главы СКР Александра Бастрыкина и главы МВД Владимира Колокольцева.

Представитель объединения "Вежливые фермеры" Николай Маслов подчеркнул, что они пока что не выдвигают политических требований.