"Новую газету" попросили назвать имена пострадавших в Чечне геев

Правоохранительные органы России не получали обращений о пропаже людей в Чечне, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она попросила "Новую газету", опубликовавшую расследование о похищениях гомосексуалов в Чечне, сообщить ей имена пострадавших.

Представители газеты пообещали сделать это, а также пожаловаться на бездействие правоохранительных органов.

Омбудсмен Татьяна Москалькова во вторник рассказала журналистам, что получила ответы на свои запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД России и прокуратуру Чечни - везде ей сообщили, что случаев пропажи людей и обращений по этому поводу не было.

"Новая газета" в начале апреля опубликовала расследование, в котором говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

"Я попросила представителей правозащитного сообщества проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в "Новой газете", но тоже не установили наличия там тайных тюрем. Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в "Новой газете", - сказала Москалькова.

4 апреля "Новая газета" опубликовала материал с монологами выживших похищенных людей, обвиненных в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

"Моя дальнейшая проверка [публикаций в "Новой газете"] осложняется тем, что мне неизвестны имена, фамилии, конкретные факты насилия в отношении людей. Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне по возможности такие данные. На сегодняшний день этих данных нет", - пояснила омбудсмен.

Она напомнила, что российское законодательство предусматривает ряд мер защиты свидетелей преступлений вплоть до изменения внешности и имени.

Москалькова призвала не бояться обращаться в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам человека. "В противном случае ситуация становится достаточно сложной и для проверки", - добавила Москалькова.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сказала Интерфаксу, что издание располагает именами погибших представителей ЛГБТ-сообщества, а также всех пострадавших.

"Их имена мы также назовем следственным органам, когда они будут находиться в безопасности", - добавила она.

По словам Прусенковой, первые заявления в Следственный комитет о бездействии правоохранительных органов и о необходимости проведения расследования будут направлены в Следственный комитет уже к концу недели. Этого не было сделано до сих пор по соображениям безопасности людей, которые подверглись гонениям, пояснила пресс-секретарь "Новой газеты".

Накануне стало известно, что проверку статьи "Новой газеты" об убийствах геев поручили прокуратуре Чечни. Об этом заявила российская Генпрокуратура. Просьба проверить информацию в прокуратуру поступила от "Новой газеты" и обмудсмена Москальковой.