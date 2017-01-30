"Новая газета": в Чечне возбуждено дело из-за покушения на Кадырова

По данным издания, это произошло в рамках расследования, связанного с неудачной попыткой покушения на Рамзана Кадырова в мае этого года. Чеченские власти ранее опровергали факт раскрытия заговора.

Как пишет «Новая», заговорщики, которые планировали устранить Кадырова, были жестоко наказаны, однако им сохранили жизнь. В распоряжении газеты есть рапорт начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Чечни Тимура Межидова от 23 января, в котором организатором покушения называется один из братьев Ямадаевых, которые считаются врагами главы Чечни.

В рапорте говорится о задержании трех человек, давших признательные показании о покушении на Кадырова. «На территории Ножай-Юртовского района ЧР ими планировалось осуществление покушения на жизнь (...) Рамзана Ахматовича с использованием гранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств. Организатором покушения на главу Чеченской Республики является Ямадаев Иса Бекмирзаевич», — говорится в документе.

Одним из трех задержанных оказался Азиз Альвиев, который был главным свидетелем обвинения по делу восьмилетней давности о покушении на убийство Исы Ямадаева.

По данным «Новой газеты», Иса Ямадаев покинул Россию еще весной прошлого года. «Можно предположить, что находится он там же, где и главный свидетель по делу об убийстве Немцова — Руслан Геремеев», — указывает издание, предполагая, что Ямадаев находится в Дубае.

«Новая газета» впервые сообщила о попытке покушения на Кадырова в октябре. Издание утверждало, что в мае прошлого года появились сведения о массовых задержаниях в населенных пунктах Ножай-Юртовского района (село Беной), Курчалоевского района (села Аллерой, Центарой), Гудермесского и других районов Чечни.

Задержанные принадлежали к тейпу Беной, к которому относятся самые известные семьи Чечни, в том числе, Кадырова, Делимхановы и Ямадаевы. В том числе, по данным газеты, был задержан двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова — Валид Яхиханов.

Как пишет «Новая», Яхиханов с помощью двоюродного брата получил секретный номер Кадырова, который знали несколько человек, и передал его Бадруди Ямадаеву, одному из двух оставшихся в живых братьев Ямадаевых. «Когда Кадырову на его личный секретный номер позвонил его самый опасный враг, он буквально впал в шок», — утверждает газета.

В результате внутреннего расследования выяснилось, что источником утечки был Яхиханов. Он также рассказал о готовившемся в селе Беной покушении на Кадырова. В результате проверки резиденции главы Чечни в этом населенном пункте было найдено мощное взрывное устройство. Также стало известно, что помимо Беноя одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких крупных населенных пунктах. У предполагаемых участников заговора изъяли стрелковое оружие, гранатометы и взрывчатку.

В рамках расследования свою должность потерял глава РОВД Ножай-Юртовского района Нажуд Гучигов. Он стал известен после женитьбы на несовершеннолетней жительнице села Байтарки Хеде Гойлабиевой.

Кадыров, комментируя публикацию «Новой» в начале октября, поинтересовался: «А почему я не в курсе?». Пресс-секретарь Рамзана Кадырова ​Альви Каримов заявил, что «никаких попыток покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова не было.