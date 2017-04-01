"Новая газета" сообщила об облавах и убийствах геев в Чечне

В Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, задержаны более сотни мужчин.

Газета утверждает, что в результате массовых задержаний в Чечне погибли три человека. «Новой газете" известны имена уже троих погибших, однако наши источники утверждают: жертв намного больше», — пишет газета.

По ее информации, среди задержанных представители муфтията Чечни, включая «известных, влиятельных и близких» к главе Чечни религиозных деятелей. Также, по данным «Новой», задержаны двое известных чеченских телеведущих.

По информации издания, задержания начались неделю назад. Это изданию подтвердили «беспрецедентно большое количество источников» издания — в МВД по Чечне, в администрации главы республики, в региональном управлении ФСБ и местной прокуратуре. Об этом же изданию рассказали и «местные ЛГБТ-активисты». Конкретных имен и должностей «Новая» не называет.

Источники газеты в чеченских спецслужбах связали массовые задержания людей по подозрению в их нетрадиционной сексуальной ориентации с подачей заявки активистами проекта GayRussia.ru на проведение ЛГБТ-шествия в центре Нальчика. Заявку подали в мэрию города и администрацию Кабардино-Балкарии. В заявке указывалось 300 человек в качестве предполагаемых участников акции. Администрация Нальчика шествие не согласовала.

Как утверждает издание, намерение активистов провести ЛГБТ-акцию в Нальчике вызвало «массовые протесты на всем Кавказе». Выступающие на них, подчеркивает газета, «демонстрировали высокий уровень агрессии».

«В соцсетях появились выполненные с разной степенью креативности ролики и призывы к убийству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Именно в это время в Чечне была дана команда на „профилактическую зачистку“, и дело дошло до реальных убийств», — пишет «Новая».

Также изданию стало известно, что организация «Российская ЛГБТ-сеть» создала горячую линию для помощи жителям республик Северного Кавказа, подвергшимся преследованиям из-за сексуальной ориентации. Такое сообщение опубликовано на странице организации в фейсбуке 29 марта. По информации «Новой», «Российская ЛГБТ-сеть» и другие организации «получают сообщения о преследовании жителей Чечни и готовы эвакуировать людей».