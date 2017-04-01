"Новая газета" сообщила об облавах и убийствах геев в Чечне

 (12)
Телеканал "Дождь"
суббота, 1 апреля 2017 г. 16:40
В Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
© AP / Scanpix

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, задержаны более сотни мужчин.

Газета утверждает, что в результате массовых задержаний в Чечне погибли три человека. «Новой газете" известны имена уже троих погибших, однако наши источники утверждают: жертв намного больше», — пишет газета.

По ее информации, среди задержанных представители муфтията Чечни, включая «известных, влиятельных и близких» к главе Чечни религиозных деятелей. Также, по данным «Новой», задержаны двое известных чеченских телеведущих.

По информации издания, задержания начались неделю назад. Это изданию подтвердили «беспрецедентно большое количество источников» издания — в МВД по Чечне, в администрации главы республики, в региональном управлении ФСБ и местной прокуратуре. Об этом же изданию рассказали и «местные ЛГБТ-активисты». Конкретных имен и должностей «Новая» не называет.

Источники газеты в чеченских спецслужбах связали массовые задержания людей по подозрению в их нетрадиционной сексуальной ориентации с подачей заявки активистами проекта GayRussia.ru на проведение ЛГБТ-шествия в центре Нальчика. Заявку подали в мэрию города и администрацию Кабардино-Балкарии. В заявке указывалось 300 человек в качестве предполагаемых участников акции. Администрация Нальчика шествие не согласовала.

Как утверждает издание, намерение активистов провести ЛГБТ-акцию в Нальчике вызвало «массовые протесты на всем Кавказе». Выступающие на них, подчеркивает газета, «демонстрировали высокий уровень агрессии».

«В соцсетях появились выполненные с разной степенью креативности ролики и призывы к убийству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Именно в это время в Чечне была дана команда на „профилактическую зачистку“, и дело дошло до реальных убийств», — пишет «Новая».

Также изданию стало известно, что организация «Российская ЛГБТ-сеть» создала горячую линию для помощи жителям республик Северного Кавказа, подвергшимся преследованиям из-за сексуальной ориентации. Такое сообщение опубликовано на странице организации в фейсбуке 29 марта. По информации «Новой», «Российская ЛГБТ-сеть» и другие организации «получают сообщения о преследовании жителей Чечни и готовы эвакуировать людей».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Следственный комитет завел дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве

Protestai Rusijoje
Московское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам в Москве.

"Новая газета" сообщила об облавах и убийствах геев в Чечне (12)

Новая газета сообщила об облавах и убийствах геев в Чечне
В Чечне проходят массовые задержания жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Российскому дизайнеру Артемию Лебедеву запрещен въезд на Украину (2)

Ukrainian flag
Украинские власти запретил въезд в страну российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву "за нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности".

ВВП России вырос впервые за два года (45)

ВВП России вырос впервые за два года
В четвертом квартале 2016 года ВВП России вырос на 0,3% в годовом выражении, показывают данные Росстата.

Песков ответил на вопрос о расследовании Навального про недвижимость Медведева (33)

Dmitrijus Peskovas
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News ответил на вопрос о расследовании главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которое было посвящено предполагаемой недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Facebook друзья
Rambler's Top100