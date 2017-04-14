"Новая газета" сообщила о призывах в Чечне к расправам над журналистами

На собрании в главной мечети Грозного прозвучали призывы к расправе над журналистами, сообщает «Новая газета». По данным издания, собрание было созвано в связи с публикацией о преследовании геев в Чечне.

«Новая газета» опубликовала заявление об открытых угрозах, прозвучавших в адрес редакции на экстренном собрании исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни в Грозном 3 апреля.

Как уточняет издание, собрание прошло в центральной мечети Грозного и было созвано в связи с публикацией «Новой газеты» о преследованиях геев в республике. По данным газеты, в мероприятии приняли участие около 15 тыс. человек. На этом собрании советник главы Чечни Адам Шахидов публично обвинил коллектив «Новой газеты» в клевете и четко обозначил «врагов нашей веры и нашей родины». На собрании также была принята резолюция, один из пунктов которой, как подчеркивает газета, открыто и прямо призывает к насилию. «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — цитирует документ «Новая газета».

«Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами», — отмечает издание. В заявлении журналисты также ​требуют оценить резолюцию «с точки зрения российского права» и призывают российские власти «сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности».

Газета также сообщает, что 8 апреля главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет выполнить проверку по фактам, свидетельствующим о совершении тяжких преступлений.

Заявление «Новой газеты» было опубликовано вечером 13 апреля, вскоре сайт издания перестал работать. Сотрудники газеты считают, что на сайт была совершена DDoS-атака.

«Новая газета» сообщила о массовых задержаниях в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальности, 1 апреля 2017 года. По данным газеты, среди задержанных оказались представители чеченского муфтията, «включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей», а также двое известных чеченских телеведущих. Кроме того, журналисты сообщили, что им известны имена троих убитых мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Через несколько дней «Новая газета» сообщила, что задержанных в Чечне геев отправляют в «секретные тюрьмы». Одна из таких тюрем, по данным издания, находится в городе Аргуне. Собеседники газеты рассказали, что задержанных избивали, пытали током и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп.

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил, что сообщения «Новой газеты» являются «ложью и дезинформацией», поскольку «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».