"Новая газета": Расстрелянных в Чечне людей пытаются выдать за сирийских боевиков

Родственников жителей Чечни, фигурирующих в составленном "Новой газетой" списке жертв внесудебной казни, вызывали в отделы полиции и вынуждали подписывать заявления о том, что их близкие "ушли на войну в Сирию, и претензий к сотрудникам чеченской полиции нет".

Об этом говорится в материале издания, опубликованном 31 июля. При этом силовики угрожали задержанием оставшихся в семьях мужчин, а также требовали от них отдать заграничные и внутренние паспорта пропавших родственников.

Мобильники вывезены в Сирию

По данным "Новой газеты", телефоны ряда фигурантов списка были вывезены в Сирию. "Звонки с этих номеров могут быть использованы как доказательство, что люди из списка до сих пор живы и находятся за пределами Российской Федерации", - говорится в статье.

Как отмечает далее газета, подобные сведения имеются и у репортеров BBC, также ведущих журналистское расследование на эту тему. Британская медиакомпания 27 июля сообщила о том, что родственников пропавших в Чечне людей заставляют подписывать заявления о том, что те уехали в Сирию или сами ушли из дома. Несколько человек сообщили о том, что их заставили подписать пустые листы.

Одновременно "Новая газета" указала, что до сих пор следователи не опросили никого из родственников исчезнувших людей. По данным BBC, Следственное управление Следственного комитета Чечни (СУСК ЧР) отказывается принимать у семей заявления о бесследном исчезновении их близких.

Нападавшие на полицейских убиты

Кроме того, в распоряжении газеты оказались ксерокопии фототаблиц МВД Чечни, в которых указаны данные о задержании людей из списка внесудебных расправ. В одной из них содержится информация о двух молодых мужчинах и девушке, участвовавших в нападении на полицейского в Грозном 17 декабря 2017 года.

После ранения полицейскими при задержании они были доставлены в одну из больниц Грозного. По данным правозащитного центра "Мемориал", девушку впоследствии забрали и убили родственники, а мужчин расстреляли месяц спустя в Грозном на территории патрульно-постовой службы полиции. В Следственном комитете республики отказываются разъяснить случившееся.

"Веерные" задержания

Одновременно газета сообщила о "веерных" задержаниях, проводимых чеченской полицией после 17 декабря. Сначала были задержаны все, кто был знаком с нападавшими на полицейского, затем - знакомые их знакомых и так далее, указывает издание. Согласно этим данным, всего за период с конца декабря по январь было задержано около 200 жителей Чечни.

В начале июля "Новая газета" сообщила о том, что в ночь на 26 января в Грозном после задержания полицией были "спонтанно" расстреляны от 27 до 56 человек. "Эти люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Чечне после 17 декабря 2016 года. Им не предъявлялось никаких официальных обвинений. В отношении этих людей, как, собственно, и в случае с геями, скорее всего, было принято решение о ликвидации", - говорится в материале, посвященном результатам журналистского расследования.