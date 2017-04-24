"Новая газета" передала в СК данные о пострадавших в Чечне геях

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bbcrussian.com
понедельник, 24 апреля 2017 г. 12:04
Российская "Новая газета" сообщила, что передала следователям все известные ей данные о преследовании в Чечне гомосексуалов, в том числе список, включающий персональные данные 26 жителей региона, подвергшихся репрессиям.
© Sputknik/Scanpix

"Этот список включает в себя и людей, убитых только на основании подозрения в гомосексуальной ориентации", - заявили в издании.

Как пишет "Новая газета", следственный комитет России был вынужден начать доследственную проверку по опубликованным фактам массовых задержаний, пыток и убийств в Чечне.

В прошлый понедельник СК сообщил, что проверяет информацию об угрозах журналистам "Новой газеты" после публикации о преследовании геев в Чечне.

При этом, как следовало из сообщения пресс-службы ведомства, проверку ситуации с правами геев СК решило не проводить. "Обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало", - сказали в ведомстве.

На следующий день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила журналистов, опубликовавших расследование о похищениях гомосексуалов в Чечне, сообщить ей имена пострадавших.

Москалькова утверждала, что во всех ведомствах, куда она отправила запросы - Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД России и прокуратура Чечни - ей сообщили, что никто не обращался к ним по поводу пропажи людей в Чечне.

В "Новой газете" в начале апреля вышло расследование, где говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание также опубликовало материал с монологами выживших похищенных людей, обвиненных в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ранее назвал информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что информация о том, что в регионе якобы незаконно задерживают и убивают мирных граждан, не соответствует действительности.

Проверку статьи "Новой газеты" об убийствах геев поручили прокуратуре Чечни.

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Российская "Новая газета" сообщила, что передала следователям все известные ей данные о преследовании в Чечне гомосексуалов, в том числе список, включающий персональные данные 26 жителей региона, подвергшихся репрессиям.
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