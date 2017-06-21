"Новая газета" обратилась к Кадырову с просьбой о содействии

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NEWSru.com
среда, 21 июня 2017 г. 16:32
Редакция "Новой газеты" опубликовала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в допросе по делу об убийстве политика Бориса Немцова офицера батальона внутренних войск МВД "Север" Руслана Геремеева, которого не удалось допросить, но которого потерпевшие считают организатором этого убийства, пишет newsru.com
Ramzan Kadyrov
© Sputnik / Scanpix

"В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова, в чем - и мы не сомневаемся в этом - вы безусловно заинтересованы", - говорится в обращении к Кадырову, опубликованном на сайте газеты.

В письме прилагается список вопросов к Руслану Геремееву, ответы на которые, как подчеркнули в газете, будут опубликованы "в полном объеме и без какой бы то ни было правки".

Среди них, в частности, есть вопросы, которые должны прояснить московскую деятельность Геремеева: "С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?", "С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?" и "Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?"

Напомним, что работавшая в квартирах на Веерной улице свидетельница в суде утверждала, что в феврале 2015 года Руслан Геремеев при свидетелях угрожал, что он "сломает ей ноги, если она что-то лишнее узнает и расскажет".

"Новая газета" предложила также задать Геремееву вопросы: "С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев - ваш подчиненный?", "С кем вы встречались в гостинице "Украина" в день убийства?", "Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?"

Заура Дадаева следствие считает исполнителем убийства, также на скамье подсудимых находятся братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлены обвинения по п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой, по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой").

В суд Геремеева вызывали, но он не явился, а передать подготовленные судьей повестки оказалось невозможно, поскольку местонахождение адресатов неизвестно.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении Беслана Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты, а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Завтра присяжные удалятся для вынесения вердикта

Для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова коллегия присяжных Московского окружного военного суда удалится в четверг, 22 июня, сообщает "Интерфакс".

NEWSru.com
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