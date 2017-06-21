"Новая газета" обратилась к Кадырову с просьбой о содействии

"В силу того, что ни СК РФ, ни ФСБ РФ, ни суд оказались не в состоянии опросить жителя Чеченской Республики Руслана Геремеева, проживающего в селе Джалка Шелковского района, просим вашего содействия в том, чтобы этот, как нам кажется, известный вам человек ответил на вопросы, имеющие ключевое значение для установления истины по делу об убийстве Бориса Немцова, в чем - и мы не сомневаемся в этом - вы безусловно заинтересованы", - говорится в обращении к Кадырову, опубликованном на сайте газеты.

В письме прилагается список вопросов к Руслану Геремееву, ответы на которые, как подчеркнули в газете, будут опубликованы "в полном объеме и без какой бы то ни было правки".

Среди них, в частности, есть вопросы, которые должны прояснить московскую деятельность Геремеева: "С какой целью вы выезжали в командировку в Москву и кто вам подписывал командировочное предписание?", "С какой целью вы покупали и арендовали квартиры на Веерной улице Москвы?" и "Почему в этих квартирах жили те люди, которые теперь подозреваются в убийстве Бориса Немцова?"

Напомним, что работавшая в квартирах на Веерной улице свидетельница в суде утверждала, что в феврале 2015 года Руслан Геремеев при свидетелях угрожал, что он "сломает ей ноги, если она что-то лишнее узнает и расскажет".

"Новая газета" предложила также задать Геремееву вопросы: "С какой целью и кем был командирован в Москву Заур Дадаев - ваш подчиненный?", "С кем вы встречались в гостинице "Украина" в день убийства?", "Чем занимались в Москве проживавшие в ваших квартирах Дадаев, Губашев, Бахаев и Эскерханов?"

Заура Дадаева следствие считает исполнителем убийства, также на скамье подсудимых находятся братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлены обвинения по п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой, по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой").

В суд Геремеева вызывали, но он не явился, а передать подготовленные судьей повестки оказалось невозможно, поскольку местонахождение адресатов неизвестно.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении Беслана Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты, а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Завтра присяжные удалятся для вынесения вердикта

Для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова коллегия присяжных Московского окружного военного суда удалится в четверг, 22 июня, сообщает "Интерфакс".