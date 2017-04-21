Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России

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Телеканал "Дождь"
пятница, 21 апреля 2017 г. 16:15
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в апреле Россия сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки по отношению к октябрю, передает агентство Прайм.
Russian Energy Minister Alexander Novak
© RIA/Scanpix

«На сегодняшний день мы уже вышли на показатель снижения добычи нефти в 250 тысяч баррелей в сутки. В соответствии с планами, к концу апреля мы должны достигнуть показателей в 300 тысяч баррелей», — сказал Новак.

Он добавил, что вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти будет обсуждаться в мае. Перед этим будут проводиться консультации с другими странами и компаниями.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябре прошлого года договорилась о сокращении добычи на 4,5%, или 1,2 миллиона баррелей в день.

Снижение добычи было согласовано и со странами, которые не входят в ОПЕК, в том числе с Россией. Она согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день.

Телеканал "Дождь"
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