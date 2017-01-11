Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич решила выйти из Русского ПЕН-Центра

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Телеканал "Дождь"
среда, 11 января 2017 г. 14:46
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр, об этом она рассказала "Дождю".
Светлана Алексиевич
© Reuters/Scanpix

По словам Алексиевич, ее решение связано с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко.

Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра в конце прошлого года «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами».

После этого организацию стали покидать ее известные члены, в частности, а таком решении заявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и др.

Сам журналист связал свое исключение, в частности, с текстом на сайте радиостанции «Эхо Москвы», в котором он рассказывает о ситуации с обращением Русского ПЕН-центра о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова.

Более 30 членов Русского ПЕН-центра накануне потребовали провести внеочередное собрание и отменить решение об исключении Пархоменко.

Телеканал "Дождь"
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