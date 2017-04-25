"НГ": Опознан голос подозреваемого в причастности к крушению Boeing

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Deutsche Welle
вторник, 25 апреля 2017 г. 07:13
Сергей Тиунов, бывший сослуживец отставного российского офицера Сергея Дубинского, допустил в интервью "Новой газете", что именно голос Дубинского слышен на переговорах, перехваченных в день катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом.
© AP/Scanpix

Слова Тиунова в понедельник, 24 апреля, публикует сайт российского издания. Дубинского подозревают в транспортировке ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Переговоры велись между руководителем военной разведки самопровозглашенной "ДНР" с позывным "Хмурый", которым, предположительно, является Дубинский, и другим боевиком "ДНР" по прозвищу "Бурят". В материалах Международной следственной группы "Хмурый" фигурирует как ответственный за перемещение "Бука" от российской границы по территории "ДНР".

"Человек, который в записях телефонных разговоров, представленных СБУ, подписан как боевик Хмурый, очень сильно похож голосом на Дубинского", - заявил Тиунов. При этом он высказал мнение, что Дубинский "никогда бы не пошел на уничтожение гражданских людей", если бы в его власти был пуск ракеты и он бы знал, что речь идет о гражданском самолете.

По рассказам Тиунова, он с Дубинским вместе служил в Афганистане в конце 1980-х. Сейчас Сергей Тиунов руководит самообороной Запорожья. По мнению военнослужащего, Дубинский - ключевой свидетель в деле о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года.

Deutsche Welle
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НГ: Опознан голос подозреваемого в причастности к крушению Boeing
Сергей Тиунов, бывший сослуживец отставного российского офицера Сергея Дубинского, допустил в интервью "Новой газете", что именно голос Дубинского слышен на переговорах, перехваченных в день катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом.

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