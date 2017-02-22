Независимый журналист Аркадий Бабченко покинул Россию

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Радио Свобода
среда, 22 февраля 2017 г. 11:25
Журналист Аркадий Бабченко покинул Россию. По его словам, у него появились сведения, что ему "лучше какое-то время пожить за пределами" родины. Об этом сообщает портал "Такие дела".
© фото svobodanews.ru

Рассказать о конкретных причинах своего отъезда Бабченко отказался, однако отметил, что это связано с вопросом его "свободы или несвободы". Сейчас журналист находится в Чехии.

В декабре 2016 года Бабченко отказался выражать соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. Он объяснил это тем, что жертвы авиакатастрофы, которые направлялись в Сирию, как выразился журналист, "пели и плясали в поддержку" российских властей.

После этого колумнист "Комсомольской правды" Анатолий Жильцов призвал возбудить уголовное дело в отношении Бабченко, а депутат Госдумы Виталий Милонов пригрозил журналисту лишением гражданства.

Радио Свобода
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