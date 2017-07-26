Неваляшка для Медведева: почему премьер мало занимается политикой

Его амплуа - хозяйственник, человек президента, а не политик, считают эксперты. Корреспондент Русской службой Би-би-си отправился вместе с лидером "Единой России" в одну из его поездок по стране.

Как правильно писать о партии

Региональный форум "Единой России", прошедший в Краснодаре в понедельник, не запомнился громкими новостями: председатель правительства Дмитрий Медведев прогулялся по городу, а участники форума обсудили развитие городской среды. Там же ему подарили игрушку-неваляшку.

Однако, как стало известно Русской службе Би-би-си, высокопоставленные единороссы тщательно проинструктировали приехавших журналистов региональных изданий о том, как правильно освещать работу партии.

Закрытая встреча партийного руководства с журналистами прошла накануне открытия форума в гостинице Екатерининская. Совещание проводили куратор партийных проектов депутат Ольга Баталина и замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Более 50 журналистов из регионов сидели за столом в форме большой буквой "П", сервированным тарелками с плюшками и бутылками кубанской минералки, а гости рассказывали им о партийных проектах. Сообщение о закрытой встрече также опубликовал воронежский информационный портал.

Однако кроме брифинга о городской среде единороссы проинструктировали журналистов, как именно следует писать о мероприятии, рассказали Русской службе Би-би-си четыре участника встречи. Они попросили журналистов рассказывать о форуме "Единой России" не только в материалах, но и в своих личных социальных сетях, говорят все четыре собеседника Би-би-си, присутствовавших на встрече.

"Чем шире распространится информация о партийной программе и форуме, тем лучше", "что угодно, ради бога, лишь бы люди знали", с использованием "ЕРфорум", пересказывает один из участников встречи рекомендации партийного руководства.

Не все восприняли просьбы партбоссов как руководство к действию: по хештегам мероприятия в сети "Твиттер" действительно можно найти несколько сотен сообщений.

"Просили постить в личные социальные сети, которые есть у каждого журналиста, максимально много в течение всего дня, все подряд, чтобы как можно больше людей узнали, что есть такая программа", - рассказывает второй собеседник Би-би-си, оговариваясь, что никто не просил указывать, что это предвыборная программа.

Кроме того, внимание журналистов обратили на то, чтобы в первую очередь в своих материалах они давали слово спикерам из своего региона. "Было сказано, что коль уж ваши приехали - и партийные руководители, и мэры, и главы администрации, ну дайте им слово высказаться, а то, что ж они приехали на форум? А так что этого записывать, а этого не записывать - этого не было как раз", - говорит журналист государственного СМИ одного из регионов России.

"Про то, чтобы сфокусироваться на спикерах своего региона - это не в тот вечер сказали, это вообще было негласно оговорено еще до приезда. Каждому нужно осветить в своем регионе новость и спикеры должны говорить от своего региона, ведь работы-то будут вестись в регионах. Поэтому это логично", - уверен другой участник встречи.

В пресс-службе "Единой России" Би-би-си подтвердили факт встречи. "Но партию пиарить никого не просили", - подчеркнул представитель партии.

В партии видят в журналистах союзников в донесении информации о проекте, который касается миллионов людей, сказал Би-би-си Евгений Ревенко. Он добавил, что "ни о какой обязаловке речи не шло и не могло идти".

Партийцы, по его словам, говорили журналистам, что доносить информацию хорошо любыми средствами. "В том числе и в социальных медиа - если кто-то сам сочтет для себя возможным, это тоже полезно", - пояснил Ревенко.

В свою очередь, Баталина сказала Би-би-си, что накануне форума важно было рассказать региональным журналистам о специфике проекта "Городская среда" и объяснить, что будет обсуждаться на дискуссионных площадках.

Впервые после "компота"

Форум единороссов "Городская среда" стал первым политическим мероприятием с участием Медведева после массовых акций протеста, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Акции прошли после расследования "Он вам не Димон" об особняках и землях, принадлежащих связанными с премьером некоммерческими структурами.

Медведев комментировал расследование дважды, назвав его "продуктом политических проходимцев" и "компотом".

В апреле "Левада-центр" сообщил о падении рейтинга одобрения деятельности Медведева - с 52% в марте до 42% в апреле. В целом с марта по июль число тех, кто доверяет премьеру, снизилось на 6%, свидетельствуют данные ФОМ.

В июне Медведев должен был участвовать в гражданском форуме "Единой России" в Ярославле, но в последний момент неожиданно отменил визит. Газета "Ведомости" позднее сообщала, что именно из-за низкого рейтинга Медведева и из-за того, что его фигура ассоциируется с политическими протестами, премьера отстранили от предвыборных мероприятий в регионах - обычно премьер приезжал туда, где проходят губернаторские выборы, и выражал поддержку кандидату от "Единой России".

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова тогда опровергала публикацию "Ведомостей", анонсировав несколько региональных визитов премьера.

Самый скандальный регион

Краснодарский край, куда Медведев приехал с визитом, в последнее время богат политическими событиями. В июле в региональный штаб Навального ворвались пенсионерки из движения "Отряды Путина".



А всего за неделю до форума СМИ обсуждали свадьбу дочери зампреда совета судей Краснодарского края Елены Хахалевой. На свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон и Валерий Меладзе, а адвокат Сергей Жорин, рассказавший об этой свадьбе, оценил затраты на нее в два миллиона долларов. Позже совет судей Краснодарского края объявил, что свадьба обошлась всего в 4,5 млн, а платил за нее бывший муж судьи.

Ничего из последних событий председатель правительства с однопартийцами не обсуждал. Перед форумом он прошелся по улицам Краснодара, заглянул в сквер "Дружба народов" и пообщался с отдыхающими.

"Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева. Каждый день ездим - это просто ужас. А если троллейбус - и убиться можно", - обращался к Медведеву один из жителей Краснодара во время встречи премьера с населением в сквере "Дружба народов".

"Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит", - дружески посоветовал Медведев сопровождавшим его губернатору и мэру.

Все дискуссии партии большинства на форуме были посвящены исключительно урбанистике и обустройству городов. "Мы продаем их миллион в год в 26 стран мира!" - рекламировал деревянную игрушку-неваляшку мэр города Котовск Тамбовской области Алексей Плахотников.

"Это такая добрая игрушка, самая несгибаемая игрушка в мире, потому что она наша, российская", - сказал он и, закончив свою речь, направился к улыбавшемуся Медведеву с неваляшкой в руках.



Интересно, не опасен ли предмет, который оставил на трибуне заключительный выступающий, поинтересовался Медведев.

Партийно-хозяйственный формат

"Городская среда" - очень важный для партии проект, докладывал Медведев. Запрос на "городскую среду" звучал во время избирательной кампании в Госдуму в 2016 году, объяснил он повышенное внимание к этой теме. Правительство может продлить финансирование благоустройства дворов и парков, на что из федерального бюджета будет выделено 25 млрд рублей.

Влияние протестных акций "Он вам не Димон" на отношение к партии в Краснодарском крае не было особо заметно, уверяет собеседник русской службы Би-би-си в руководстве регионального отделения партии. А благоустройство площадок- это именно то, что волнует население.

Медведев воспринимается как премьер-министр и его воспринимают только как премьера, а не политического лидера, считает член близкого к Кремлю фонда ИЭСИ Андрей Колядин.

"Все воспринимают его как государева человека, и для "Единой России" никакой токсичности в нем нет. А то, что он служит громоотводом при критике экономических проблем - это его крест", - пояснил политолог.



Мероприятия Медведева в основном напоминают партийно-хозяйственный формат, сказал Би-би-си политолог Алексей Макаркин. От него ждут решений как от премьера, а не как от лидера партии, для регионов это шанс встретиться с премьером. Он - человек президента, аппаратно авторитетная фигура.

Но электорально - это фигура двойственная, потому что в регионах многие смотрели фильм "Она вам не Димон", обсуждали. Электорально он на втором плане", - добавил эксперт.