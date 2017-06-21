"Неудобные" вопросы Путину во время прямой линии не были неожиданностью

Их согласовали в Кремле, выяснили журналисты. Впрочем, предположение о предварительной подготовке к этому приему эксперты высказывали и ранее, сообщает newsru.com

Как сообщили Русской службе BBC несколько сотрудников, участвовавших в подготовке прямой линии, все вопросы Путину, в том числе на тему отставки и про оппозиционера Алексея Навального, были заранее согласованы. По словам одного из технических организаторов телепрограммы, все они проходят с одобрения пресс-службы президента.

К тому же в этот раз все вопросы, включая те, что появились на экране, прошли еще и предварительную премодерацию, рассказал еще один человек, имевший отношение к организации эфира. "Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", - пояснил собеседник Русской службы BBC.

Еще один источник, знакомый с техническим процессом организации прямой линии, отметил, что сотрудники в передвижных телевизионных станциях (ПТС), которые управляют эфиром и выводят на экран вопросы президенту, занимаются лишь технической "сборкой" программы. При этом рядом с режиссером во время трансляции находится руководство основных госканалов - генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие.

Так что в случае ошибки реакция последовала бы незамедлительно. По заверению источника, если вопросы на экране не отключили, значит, была установка их оставить.

По словам сотрудника одного из государственных каналов, для работы с онлайн-обращениями граждан во время прямой линии была привезена отдельная ПТС, за работу с ними отвечали сотрудники пресс-службы президента. Вся программа была хорошо спланирована, президент был отлично подготовлен ко всем вопросам, отметил источник.

Один из участников подготовки прямой линии предположил, что жесткие вопросы на экране были необходимы, чтобы создать видимость критики и избежать приторного впечатления. По мнению другого собеседника Русской службы BBC, этот прием стал частью пиара Путина в рамках предвыборной кампании.

Кремль: на экран "вываливалось" то, что приходило

Но в Кремле продолжают настаивать на том, что вопросы для прямой линии не были согласованы заранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Русской службе BBC, что они "не просеивались". "Вываливалось [на экран] то, что приходило, - заявил Песков. - Все шло в прямую".

Ранее Песков объяснял, что студия для прямой линии устроена таким образом, что Путин "не может не видеть вот эти вопросы, которые всплывают на больших экранах". Представитель Кремля заверил, что глава государства их видел. Также Песков отметил, что все критические отзывы в адрес Путина его пресс-служба собирает накануне прямой линии в "отдельной папочке" и передает президенту для ознакомления.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов ранее в разговоре с РБК предположил, что вопросы на экране во время прямой линии не проходили премодерацию и это был намеренный эксперимент власти, который должен был привести к вирусному распространению цитат с телемоста в соцсетях и среди аполитичной аудитории. В свою очередь, политолог Станислав Белковский в эфире телеканала "Дождь" высказал мнение, что едкие вопросы были выведены на экран специально, чтобы хоть как-то оживить эфир со скучающим президентом.

Путин 15 июня 2017 года провел 15-ю прямую линию, которая продлилась три часа 56 минут. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Особое внимание зрителей привлекли к себе вопросы, которые приходили по SMS и появлялись на большом экране: "Может, вы устали и вам пора отдохнуть?", "Когда вы перестанете нарушать положение конституции о максимальном президентстве в два срока?", "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?"

Некоторые из них ведущие прочитали президенту, в частности по поводу подставных вопросов. На него Путин задал встречный вопрос, прочитав еще одно ехидное сообщение: "Давайте освободим мир от этого зла" - разве это подставной вопрос?"

Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы по SMS и MMS и через специальное мобильное приложение, напоминает РБК. В ходе программы сообщалось, что каждую минуту колл-центр получает 106 SMS- и MMS-сообщений и более 120 телефонных звонков.

За сутки до проведения прямой линии РБК сообщило, что ее участников собирали перед мероприятием для репетиции со шлифовкой вопросов. В Кремле это назвали предварительной встречей, необходимой для обсуждения организационных вопросов.