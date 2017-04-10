"Непроезжабельная грязь": в Карелии на трассе застряли десятки машин

На российской федеральной трассе А-121 "Сортавала" накануне застряли десятки машин из-за "непроезжабельной" грязи, рассказывают очевидцы, разместившие видео c места событий на YouTube.

"Колеи по полметра, застрявшие фуры и легковушки. Добро пожаловать в Россию. За такие федеральные дороги нужно платить по Платону", - пишет автор одного из таких роликов, сообщает newsru.com

Трасса А-121 входит в систему взимания платы с грузовиков "Платон". Собранные деньги должны направляться на ремонт федеральных дорог. Как сообщается на официальном сайте системы, за год работы "Платона" на дороги регионов было направлено 22,9 млрд рублей.

Система была запущена 15 ноября 2015 года, с тех пор против нее активно бастуют дальнобойщики, возмущаясь, в том числе тем, что собираемые с них деньги идут не столько на ремонт дорог, сколько обслуживающим систему бизнесменам и чиновникам.

Ранее в этом году на трассе "Сортавала" опрокинулся экскурсионный автобус с пассажирами. В результате ДТП погибла женщина. Предположительно, водитель не справился с управлением на сложном участке дороги.