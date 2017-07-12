Нефть или зарплата? С чего власти России получают больше налогов

В 2016 году поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России, который отчисляется из зарплат работающих россиян, превысил доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Значит ли это, что Россия уходит от сырьевой зависимости и государство станет более подотчетным населению, от выплат которого оно все больше зависит?

3 трлн рублей собрала Федеральная налоговая служба за прошлый год с российских работодателей в виде НДФЛ.

Сырьевые компании выплатили государству 2,9 трлн рублей в виде НДПИ. Помимо этого они перечисляют в бюджет налог на прибыль по ставке 20% и экспортные таможенные пошлины.

Впервые с 2010 года поступления НДПИ оказались ниже, чем выплаты по 13-процентному налогу на зарплаты.

Подобное наблюдалось и раньше: в первой половине 2000-х, в экономический кризис 2008-2009 годов и после обвала мировых цен на нефть в середине 2014-го.

В 2016 году сборы НДПИ упали на 9% по сравнению с предыдущим годом после роста на 10%.

"Упала цена на нефть, на газ, и естественно, налоги, связанные с этим, в том числе таможенные пошлины упали", - говорит экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

Сборы таможенных пошлин рухнули с 2014 года более чем вдвое. Неудивительно, учитывая, что в прошлом году 98% этой статьи составили вывозные пошлины на сырую нефть, продукты из нее и природный газ.

Взносы работодателей в Пенсионный фонд, на обязательное медицинское и социальное страхование (30% от зарплаты работника до вычета НДФЛ), а также другие социальные налоги из год в год росли, достигнув в прошлом году отметки в 6 трлн рублей.

Доля выплат, которые фактически взимаются с работающего населения, в бюджетах всех уровней вырос за 12 лет на треть. Вес НДПИ и пошлин, напротив, снизился. К чему это может привести?

В плену сырьевого проклятия

"Тенденции последних трех лет довольно печальны, поскольку они подрывают традиционную кормовую базу бюджета", - сказал Русской службой Би-би-си доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления Московского государственного университета Олег Буклемишев.

Проблемы нефтегазовой отрасли заставляют государство урезать расходы и тянут вниз остальную экономику, а не способствуют ее "автоматической диверсификации", отмечает он.

Доходы от сырьевого экспорта упали, но производство в несырьевых отраслях, кроме сельского хозяйства, в основном сокращается, констатирует Гонтмахер.

По мнению Буклемишева, россияне не считают НДФЛ и тем более социальные выплаты своими налогами, поскольку платят их не работники, а работодатели.

Ситуация могла бы измениться, если бы в России была введена прогрессивная шкала налогообложения и каждый был бы вынужден самостоятельно подавать в налоговую инспекцию декларацию о доходах, рассуждает он.

"99,9 процента людей вообще не знают, что такое наш бюджет и какая там доля доходов от НДПИ, от НДФЛ и прочего", - убежден Гонтмахер.

По его словам, недовольство населения может вызвать разве что падение или стагнация реальных доходов населения, которые наблюдаются с 2014 года, или рост налогов.

"Но пока нет даже намека, что ставка НДФЛ будет как-то меняться в обозримой перспективе", - прогнозирует экономист.