Назначен новый постпред России при ООН

До Небензи постпредом России при ООН был Виталий Чуркин, работавший на этом посту с 2006 года. В феврале 2017 года Чуркин скончался в Нью-Йорке от сердечного приступа. С момента смерти Чуркина и до настоящего времени обязанности постпреда временно исполнял его заместитель Владимир Сафронков.

Информация о том, что новым постпредом может стать Василий Небензя, появилась в СМИ еще в апреле, а в мае ее официально подтвердило министерство иностранных дел. Оно внесло кандидатуру Небензи на утверждение в профильный комитет Госдумы.

Василий Небензя родился в 1962 году. Он окончил МГИМО и уже неоднократно работал в постпредстве при ООН. В частности, с 1996 по 2000 год Небензя был старшим советником в постпредстве, а с 2006 по 2012 год работал заместителем Чуркина.