Назначен новый посол России в Турции

Указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла в Турции опубликован на официальном портале правовой информации. До появления этого документа Ерхов возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

Ерхов ранее уже работал в Турции. В интервью ТАСС он говорил, что в течение шести месяцев занимал пост генконсула в Стамбуле. По словам дипломата, "Турция занимает особое место в [его - Би-Би-Си] сердце". В то же время Ерхов призывал не забывать, что "ситуация в этой стране сохраняется непростая".

"И мы, и другие коллеги... по-прежнему даем рекомендации выезжающим в Турцию российским гражданам о необходимости учета сохраняющихся там террористических угроз, проявления бдительности и осторожности и, разумеется, соблюдения норм и правил поведения за рубежом", - отмечал в феврале 2017 года Ерхов.

У России не было посла в Турции ровно полгода: 19 декабря 2016 года предшественник Ерхова на этом посту Андрей Карлов был застрелен во время церемонии открытия посвященной России фотовыставки в центре современного искусства в Анкаре.

В российского дипломата несколько раз выстрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. После того, как Карлов упал на пол, убийца начал кричать о недовольстве операцией российских военных в Сирии и сирийском городе Алеппо. Алтынташ был застрелен охраной.