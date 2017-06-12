Навальный заявил о переносе акции протеста в Москве

Такое решение было принято после того, как организаторы не смогли найти подрядчика, который бы установил сцену на Сахарова, где акция была согласована со столичными властями, объяснил Навальный. Акция на Тверской не согласована.

По словам Навального, подрядчики последовательно один за другим отказывались устанавливать сцену. Решение о переносе акции было принято после того, как последний подрядчик в воскресенье сообщил, что руководство запретило ему устанавливать оборудование, подчеркнул политик.

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Еще утром в воскресенье, уточнил Навальный, этот подрядчик уверял, что их фирму никто не принудит отказаться от работы на акции, однако вечером сообщил, что ему пришло распоряжение от руководства — отказаться от заказа без объяснения причин.

«У нас под запретом данное мероприятие в данной геолокации», — процитировал подрядчика Навальный.

Навальный связал это решение с Кремлем и призвал своих сторонников выйти на несогласованную акцию на Тверской с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.

На своем сайте Навальный уточнил, что в Санкт-Петербурге акцию против коррупции решили провести на Марсовом поле.

На сайте московской мэрии ранее появилось сообщение, что 12 июня Тверская улица будет перекрыта от Пушкинской до Охотного ряда в честь Дня России. Там пройдет фестиваль «Времена и эпохи. Собрание».

Антикоррупционный митинг на площади Сахарова 12 июня был согласован с властями Москвы. Полиция Москвы за два дня до акции пообещала «жестко» реагировать на нарушения во время акции.

26 марта на Тверской прошел несогласованный с властями митинг, поводом для которого послужил фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон». Более сотни участников акции были привлечены к административной ответственности. Кроме того, семь участников акции стали фигурантами уголовного дела.

В Кремле прокомментировали решение Навального

Ситуация с решением политика Алексея Навального перенести акцию протеста против коррупции с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу — это вопрос мэрии.

Об этом сообщил Дождю пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что «важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».