Навальный заявил о манипулировании процессом по делу "Кировлеса"

Телеканал "Дождь"
среда, 1 февраля 2017 г. 13:05
Российский оппозиционер Алексей Навальный, выступая на заседании Ленинского районного суда Кирова, заявил о манипулировании процессом по делу «Кировлеса». Об этом сообщает корреспондент "Дождя".
Alexei Navalny
© Reuters/Scanpix

Навальный пояснил, что до конца процесса «осталось три заседания максимум», и те меры, которые применяет суд, он находит «совершенно излишними».

«Те меры, которые применяют какие-то неустановленные лица, суды по всей стране и те, кто ими дирижирует, они тоже совершенно излишни. Я добровольно приезжаю на процесс, за мной по Москве бегает куча приставов. Пять человек меня вчера сопровождали на рейс, на который я вполне добровольно купил билет. Для чего это все? Это просто признаки какого-то странного дирижирования, манипулирования процессом», — сказал оппозиционер.

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Он добавил, обращаясь к судье, что в следующий раз, «когда кто-то попытается давать какие-то незаконные указания, распоряжения или иным образом вмешиваться в ходе этого суда», сообщить этим людям, что Навальный и Офицеров этим «очень сильно недовольны и эти вещи будут рано или поздно расследованы».

В среду, 1 февраля, в Ленинском районном суде Кирова повторно рассматривается дело «Кировлеса».

Накануне приставы приехали в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, чтобы принудительно доставить Навального в суд.

Телеканал "Дождь"
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