Навальный заявил, что просил Кремль помочь в получении загранпаспорта

Навальный недавно вернулся из Испании, где ему провели операцию по пересадке роговицы правого глаза. Политик почти полностью потерял зрение на этом глазу после того, как ему плеснули в лицо зеленкой, которая возможно была смешана с неким едким веществом.

Быстрое получение Навальным загранпаспорта, который ему не выдавали в течение нескольких лет из-за условного срока, вызвали спекуляции среди пользователей интернета и политических колумнистов. Возникло множество разных версий, некоторые не исключали, что Навальный как-то договорился с Кремлем или же, напротив, это Кремль пытается отправить политика в эмиграцию.

В шоу "Навальный.live" на YouTube политик в ответ на вопросы зрителей, один из которых предположил, что он "действительно агент Кремля", пояснил, каким образом ему удалось получить загранпаспорт в течение нескольких дней после того, как потребовалась операция.

По словам политика, он одновременно написал письмо в Европейский суд по правам человека, который рассматривает дело о невыдаче ему загранпаспорта, и одновременно — главе Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову.

"Уважаемый Михаил Федотов, так и так, мне нужен загранпаспорт. Мне его незаконно не дают, я пять лет с этим жил, а теперь мне нужно ехать за границу, нужно делать операцию. Пожалуйста, прекратите незаконные действия, дайте мне загранпаспорт. Федотов написал: "Ну, окей. Напиши то же самое на имя Вайно, главы администрации президента", — говорит политик. После того, как он написал письмо Вайно, рассказывает Навальный, он сдал документы в многофункциональный центр, а на следующий день ему позвонили и пригласили получить паспорт.

При этом политик не готов утверждать, что ему помог получить паспорт именно Вайно. "Может быть, кому-то в Кремле стало стыдно, что они плескали в меня зеленкой", — предположил он, оговорившись при этом, что не знает, "что происходило внутри".

В конце 2013 года ФМС отказала Навальному в выдаче загранпаспорта, объясняя это тем, что политику были предъявлены обвинения по делу "Кировлеса". Повторно ФМС отказала в выдаче загранпаспорта в 2015 году, объяснив это тем, что Навальный уже имел судимость.

При этом в службе ссылались на пункт 4 статьи 15 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Эта статья гласит, что человеку, осужденному за совершение преступления (до отбытия наказания или до освобождения от наказания), может быть временно ограничен выезд из страны.

"Это уникальнейший, удивительный случай, что ему выдали загранпаспорт, — сказал Русской службе Би-би-си адвокат Навального Вадим Кобзев, комментируя выезд политика за границу. — Я думаю, что специально позвонили и специально выдали паспорт, чтобы Навальный поехал лечить свой глаз. Ему делают такое исключение, потому что других таких случаев я не знаю".