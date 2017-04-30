Навальный заявил, что может ослепнуть на один глаз от зеленки

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bbcrussian.com
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 17:10
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный написал в своем блоге, что его правый глаз, обожженный зеленкой 27 апреля, может перестать видеть полностью, поскольку лечение пока не дает результатов.
Maskvoje apipaišytas opozicionieriaus Aleksėjaus Navalno veidas
© twitter

По его мнению, тот факт, что химический ожог, диагностированный у него после нападения неизвестного, до сих пор не прошел, может свидетельствовать о том, что к зеленке было подмешано какое-то другое едкое вещество.

Неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил политика зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на Навального с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

"В Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми", - сравнил Навальный два нападения.

Московская полиция сообщала, что по заявлению Навального 27 апреля проводилась проверка. Сам пострадавший сообщил, что эта проверка ни к чему не привела.

"Никакого расследования, конечно, не будет. Вон, уголовное дело до сих пор не возбудили. Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было", - написал Навальный.

В организации нападения политик обвинил администрацию президента. "Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах. [...] Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы", - написал Навальный.

Кремль пока никак не комментировал утверждения оппозиционера.

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