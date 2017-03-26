Навальный задержан на марше против коррупции в Москве

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 26 марта 2017 г. 15:24
В воскресенье, 26 марта, в десятках городов России организованы митинги по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева.
A. Navalnas suimamas
© Reuters / Scanpix

Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями. Как говорится в сообщении МВД России по Москве, на шествие пришло от 7 до 8 тысяч человек. При этом правоохранительные органы призывают не присоединяться к митингующим.

Согласно данным телеканала "Дождь", задержано уже более 250 человек, в том числе один из главных российских оппозиционных активистов Алексей Навальный.

Cам Навальный в своем микроблоге призвал демонстрантов "не отбивать" его. "Ребята, со мной все хорошо (…) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией", — написал он.

На Пушкинской площади распылили газ, в ход пошли дубинки. Центр города заранее наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках — готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам.

Одно из многих жестких задержаний на Пушкинской:

В Twitter сообщения из разных городов можно найти по хэштегу #ДимонОтветит.

В регионах акции "Он нам не Димон" собирали сотни и тысячи человек, в большинстве городов — единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек. Задержания в Москве начались около 13:30 по местному времени.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями.

В Петербурге, по некоторым данным, в акции участвует от 6 до 10 тысяч человек.

В городах Дальнего Востока задержаны десятки протестующих; акции проходят в Сибири и на Урале. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем "Твиттере" похвалил участников акции протеста. "Екатеринбург! Молодцы, кто вышли. Очень достойно", — приводит его слова BBC Russian.

Официальной оценки от МВД пока нет, но, по свидетельствам очевидцев, наиболее многочисленные акции к этому часу прошли в Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Владивостоке.

После успеха фильма "Он вам не Димон", набравшего более 11 млн просмотров только на YouTube, Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на улицу "в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

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