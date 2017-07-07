Навальный вышел на свободу, обыски в его штабах продолжаются

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25-суточного административного ареста, под который он попал после антикоррупционного митинга в Москве 12 июня. Одновременно продолжают поступать сведения о новых обысках в его избирательных штабах по всей России.

О том, что Навального отпустили на свободу, написала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Но вышел оппозиционер не там, где его ждали сторонники: арест он отбывал в московском спецприемнике N1, а утром 7 июля его перевезли в ОВД ЦАО.

Из ОВД Навальный сразу направился в свой московский штаб. ОБ этом сообщила Ярмыш, а фотограф Евгений Фельдман опубликовал снимок с оппозиционером.

Это не первый раз, когда политика освобождают из-под стражи не в том месте, где ожидалось: подобное произошло при освобождении от административного заключения за организацию антикоррупционного митинга "Он нам не Димон" 26 марта. Тогда он отбывал наказание во втором московском спецприемнике, а на свободу его выпустили из ОВД "Коньково", сообщала в Twitter Кира Ярмыш.

Между тем выхода Навального, помимо его сторонников, ожидал и активист организации SERB Александр Петрунько, которого сторонники оппозиционера подозревают в нападении на него с зеленкой в конце апреля. Об этом сообщил в Twitter глава штаба Навального Леонид Волков. Также у спецприемника находились несколько активистов движения SERB в перчатках, со свернутыми плакатами и бутылками с неизвестным содержимым, отмечает "Медиазона".

Обыски идут в казанском и екатеринбургском штабах Навального

Между тем в штабе Навального в Екатеринбурге проводится обыск, об этом сообщил в Twitter мэр города Евгений Ройзман. "Понятые агрессивные", - отметил он.

Сотрудница штаба Полина Грейсман разместила в Facebook видеозапись происходящего в помещении.

Также, по данным Леонида Волкова, обыск идет и в казанском штабе, а в Туле без документов и протокола изъяли агитационные материалы из машины координатора.

Кроме того, об изъятии агитационной литературы в поддержку Навального в Саратове сообщает ИА "Версия. Саратов". По данным агентства, в терминале одной из грузовых компаний сотрудники полиции забирают агитационную литературу, которая должна была поступить в саратовский штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Причина - листовки и газеты сочли незаконными. В Уфе, по данным Волкова, часть агитационных материалов была изъята со склада перевозчика "Деловых линий" из-за анонимного звонка о том, что в коробках якобы лежит инструкция по изготовлению взрывчатых устройств.

В Йошкар-Оле также отказались выдавать материалы Навального его соратникам. Полиция приехала изымать материалы со склада перевозчика и в Самаре. "Приветствуют выход Алексея из спецприемника", - иронически прокомментировал происходящее Волков в Twitter.

А сотрудники штаба, как сообщается в сообществе "Команда Навального | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", смогли получить только одну из трех заказанных посылок: "Пока сотрудники терминала занимались ее оформлением, сверху поступила команда блокировать остальные", - сетуют сторонники оппозиционера. Активисты собираются написать в прокуратуру заявление о потере груза с требованием в кратчайшие сроки найти и доставить груз, а также предусмотреть бесплатную доставку или компенсации из-за нарушений сроков поставки.

В группе "Команда Навального | Тамбов" в сети "ВКонтакте" сообщают, что полицейские изъяли листовки и газеты со склада "Деловых линий" в Тамбове после анонимного заявления о том, что посылки содержат "то ли экстремистскую, то ли порочащую честь и достоинство граждан литературу".

За последнюю неделю прошли обыски в штабах Навального в Новосибирске, Орле, Вологде и Москве, там изъяли и агитационную литературу.