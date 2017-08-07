Навальный выиграл суд против бизнесмена Михайлова по поводу расследования "Чайка"

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Deutsche Welle
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:20
Люблинский суд Москвы в понедельник, 7 августа, отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному. Михайлов требовал опровергнуть сведения из фильма о генпрокуроре Чайке.
© Reuters / Scanpix

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Михайлов назван главой солнцевской преступной группировки по прозвищу Михась. По словам юриста ФБК Вячеслава Гимади, истец не смог доказать, что в фильме речь идет именно о нем.

"Истец не предоставил даже копии паспорта. В последнее время стало модно подавать иски и Навальному и ФБК", - приводит слова юриста "Интерфакс". Гимади также заявил, что это первый иск, который ему удалось выиграть, представляя Навального и ФБК.

"Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде у Михайлова-Михася по поводу нашего расследования "Чайка", - написал Алексей Навальный в своем Twitter.

Deutsche Welle
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