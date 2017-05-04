Навальный сообщил о получении загранпаспорта впервые за пять лет

 (7)
bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 17:05
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил загранпаспорт и теперь сможет пройти обследование в европейской клинике. Ранее Федеральная миграционная служба (ФМС) отказывала ему в этом праве, ссылаясь на судимость Навального.
© Reuters / Scanpix

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил", - написал Навальный в своем блоге.

Это решение ФМС, по словам политика, позволит ему поехать на обследование в одну из клиник, специализирующихся на ожогах глаз.

На прошлой неделе, 27 апреля, Навального облили зеленкой. Он был госпитализирован и позже писал, что "на настоящий момент глаз потерял 80% зрения". Нападавшие на него пока не найдены.

"Это уникальнейший, удивительный случай, что ему выдали загранпаспорт, - сказал Русской службе Би-би-си адвокат Навального Вадим Кобзев. - Я думаю, что специально позвонили и специально выдали паспорт, чтобы Навальный поехал лечить свой глаз. Ему делают такое исключение, потому что других таких случаев я не знаю".

Несколько дней назад Навальный говорил, что ему бы "сильно помог выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании".

В конце 2013 года ФМС отказала Навальному в выдаче загранпаспорта, объясняя это тем, что политику были предъявлены обвинения по делу "Кировлеса". Повторно ФМС отказала в выдаче загранпаспорта в 2015 году, объяснив это тем, что Навальный уже имел судимость.

При этом в службе ссылались на пункт 4 статьи 15 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Эта статья гласит, что человеку, осужденному за совершение преступления (до отбытия наказания или до освобождения от наказания), может быть временно ограничен выезд из страны.

"В процессуальном плане ничего не поменялось, - пояснил Би-би-си адвокат Кобзев. - В законе самая заковырка была в этом "может быть". Органами и судами это трактовалось как полный запрет. Статья закона не содержит исключений, в которых было бы конкретно прописано, в каких случаях это "может быть", а в каких - "нет".

Суд признавал решения ФМС о невыдаче загранпаспорта политику законными, а защита Навального называла их нарушением его конституционных прав.

Впоследствии Навальный обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), его жалоба пока не была рассмотрена. Однако, по словам Кобзева, ЕСПЧ уже рассматривал жалобу россиянина по аналогичному поводу, и тогда Россия проиграла.

"Мы на 100% уверены, что в Европейском суде и мы выиграем. Но тут дело во времени: когда это будет рассмотрено - непонятно, а выезжать нужно сейчас", - сказал адвокат.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Минфин России резко сократит покупки валюты

Минфин России резко сократит покупки валюты
В мае российское министерство финансов купит на бирже в восемь раз меньше иностранной валюты, чем в апреле. Это может укрепить курс рубля.

Навальный сообщил о получении загранпаспорта впервые за пять лет (7)

Навальный сообщил о получении загранпаспорта впервые за пять лет
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный получил загранпаспорт и теперь сможет пройти обследование в европейской клинике. Ранее Федеральная миграционная служба (ФМС) отказывала ему в этом праве, ссылаясь на судимость Навального.

"Левада-центр": две трети россиян гордятся сегодняшней РФ (8)

Rusai švenčia Gegužės 1-ąją
Россияне в большинстве своем гордятся страной, гражданством и самоидентификацией. "Уровень гордости, несмотря на снижение, сохраняет высокие значения", - констатирует "Левада-центр".

Жириновский: в декабре станет известно, кто будет "кандидатом от Кремля" (1)

Vladimiras Žirinovskis
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский рассказал "Дождю", что только в декабре станет известно, кто будет "кандидатом от Кремля" на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года.

Путин заявил о поддержке идеи создания в Сирии зон безопасности (4)

Vladimiras Putinas
Россия, США, Турция, Иран и Сирия близки к заключению соглашения о создании в Сирии зон безопасности, которые должны укрепить режим прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин.
Facebook друзья
Rambler's Top100