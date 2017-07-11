Навальный согласился на дебаты со Стрелковым

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Телеканал "Дождь"
вторник, 11 июля 2017 г. 11:31
Российский оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Стрелковым. Об этом он написал на своем сайте.
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К участию в дебатах Навального пригласил сам Стрелков. Видео с его обращением к политику появилось на YouTube 5 июля. В ролике Стрелков обозначил три главные темы дискуссии, на которую вызвал Навального: борьба с коррупцией, отношения России с Западом и позиция по Донбассу и Крыму. Все эти вопросы он предлагает обсудить в контексте президентских амбиций Навального.

«Я горячий сторонник открытой политической дискуссии и открытых дебатов. Мне есть, что сказать на эти темы. Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нем участвовать», — написал Навальный.

Навальный при этом подчеркнул, что Стрелков — типичный пример избирателей, «заявляющих о своих националистических взглядах», и по многим вопросам у Навального противоположные с ними взгляды. Однако политик отметил, что «безусловно претендует» на их голоса и попробует доказать, что он «наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами».

Он добавил, что вместе со своей командой давно планировал запустить проект с дебатами на YouTube-канале Навальный.LIVE. «Раз вызывают меня, то я имею право выбрать площадку — пусть будет наша», — подчернул политик. Он отметил, что дата, время и формат дебатов определятся позднее.

Телеканал "Дождь"
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