Навальный снова в списке самых влиятельных людей в интернете

Журнал Time публикует свой ежегодный список самых влиятельных людей в интернете в третий раз. В него, как утверждает редакция журнала, попали те, кто оказывает мировое влияние на социальные сети и в целом способны создавать новостные поводы.

В рейтинге 25 человек. В этом году Навальный - единственный россиянин в этом списке.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал YouTube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля, - объясняют свой выбор редакторы журнала. - У его канала более миллиона подписчиков, а видеоролики, в которых он продемонстрировал доказательства коррупции в правительстве, в этом году спровоцировали волну протестов против властей".

Как отмечает Time, неудивительно, что Навальный "неоднократно подвергался нападкам со стороны российских властей, а после последнего протеста в Москве оказался за решеткой".

Навального приговорили к 25 суткам ареста после акции 12 июня на Тверской: его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

В день, когда в Москве и других городах России проходили протестные акции, политика задержали в подъезде его дома 12 июня, не дав ему выйти на улицу.

Накануне Навальный призвал сторонников собраться на Тверской вопреки ранее достигнутым с московской мэрией договоренностям о проведении акции на проспекте Сахарова. Политик объяснил это тем, что сразу несколько компаний по требованию столичных властей отказались организовать на проспекте Сахарова сцену и звук.

Time пишет, что Навальный надеется победить Путина на выборах в 2018 году.

"Поскольку ему запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети", - отмечает издание.

Навальный уже попадал в список самых влиятельных людей в интернете журнала Time в 2015 году. Тогда его называли блогером, "разоблачающим коррупцию в режиме Владимира Путина".

Издание писало, что деятельностью Навального естественно недовольны в Кремле, и вспоминало обвинительные приговоры оппозиционеру по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

"Но до тех пор, пока у него есть интернет, он останется проблемой Путина и силой в российской политике", - писал о Навальном журнал.



Кроме того, в 2012 году Time включил Навального в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В том списке политик также был единственным представителем России.