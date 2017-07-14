Навальный рассказал о слежке спецслужб за его семьей

«Следят спецслужбы. Они ходят за моими детьми, за моей женой, за мной. Постоянно ездят машины. Я уже даже не обращаю на это внимания, Юлю (жену Навального) это в большей степени раздражает», — цитирует Навального Reuters.

«Перед (митингом) 12 июня было такое количество наружки, гораздо больше, чем обычно. И Юля возмущалась, что один из „наружечников“ был в белых брюках, которые очень сильно обращали на себя внимание и она его постоянно замечала и кричала: „Я напишу жалобу в ФСБ, потому что они не в состоянии организовать нормальное наружное наблюдение“. Опять же, я живу с этим уже много лет», — заявил он агентству.

В центре общественных связей ФСБ на вопросы Reuters не ответили.

В интервью оппозиционер также заявил об уверенности в том, что его допустят до выборов.

«Меня пустят на выборы. Я не сомневаюсь, что буду участвовать в выборах и мы добьемся своей цели. Может, это их хитрый план — зарегистрировать меня в последний момент, когда времени ни на сбор подписей, ни на что другое не остаётся, а потом сказать: „Давай, веди свою кампанию“. Мы же подходим к делу обстоятельно: структура, штабы, нормальная агитация... Плана „Б“ у нас нет, мы требуем моего участия в выборах, я буду зарегистрирован», — сказал он.

Ранее руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии у Навального шансов баллотироваться из-за судимости. В начале февраля суд признал его виновным в хищениях у «Кировлеса» и приговорил к пяти годам лишения свободы условно.