Навальный рассказал о шикарной жизни безработного сына Пескова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал очередное расследование, посвященное высокопоставленным чиновникам и членам их семей.

На этот раз в ролике "Сын Пескова: из английской тюрьмы в российскую элиту" рассказывается об имуществе, которым владеет старший сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай Чоулз.

На своем сайте Навальный выложил многочисленные фотографии из соцсетей, из которых следует, что нигде не работающий Николай ведет разгульный образ жизни: меняет автомобили, ездит за границу, отдыхает на яхтах, занимается конным спортом и летает на частных самолетах.

Молодой человек носит фамилию своего отчима. Вместе со своей матерью, первой женой Пескова и внучкой советского полководца Семена Буденного, Николай переехал в Великобританию еще в конце 1990-х, где оставался более десяти лет. В Россию он вернулся в 2011-2012 годах.

В частности, по данным ФБК, в распоряжении Чоулза имеется автомобиль марки Tesla стоимостью около 10 млн рублей, также он ездит на Range Rover стоимостью 9 млн рублей. Кроме того, в автопарк отпрыска Пескова входят автомобили Ferrari, Mercedes CLA, а также мотоцикл Harley-Davidson.

Кроме того, авторы расследования установили, что молодой человек не платит алименты своей дочери от Евгении Чердаковой. А в 2014 году он избил собственную 71-летнюю бабушку, сообщил Навальный.

В ролике говорится, что 27-летний сын Пескова живет в квартире площадью 110 квадратных метров, расположенной в доме на Большой Дорогомиловской улице. Чоулзу принадлежала и квартира на Рублевке, но в этом году он ее продал, установили в ФБК.

Между тем, судя по сводке ОМВД по столичному району Дорогомилово, приведенной на сайте издания The Insider, о побоях, нанесенных Николаем Чоулзом 15 января 2014 года своей бабушке Инэсе Буденной (жене сына Буденного) в ее собственной квартире в доме N7 по Большой Дорогомиловской улице, речь идет о семейной квартире по линии матери и бабушки Чоулза.

На вопрос ФБК, является ли он сейчас безработным, Чоулз ответил: "Да, и до этого (был). Я пока не работаю". Однако по данным Единого государственного реестра юридических лиц, в феврале 2017 года сын Пескова зарегистрировал фирму ООО "СТС Энерджи". В ФБК установили, что компания "деятельности пока никакой не ведет и вообще признаков жизни не подает".

В Facebook Чоулза указано, что он работает креативным директором компании Fight Nights, которая организует бои и спортивные соревнования. Эту компанию Навальный связал с "другом Пескова - бизнесменом Зией Магомедовым". В ФБК выяснили, что с 2015 года Чоулз не является сотрудником Fight Nights.

Также ФБК обнаружил, что у Чоулза имеется криминальное прошлое в Великобритании. Навальный со ссылкой на заседание суда города Питерборо в графства Кембридшир сообщил, что в 2009 году сын Пескова в компании двух знакомых напал на подростка. Хулиганы отобрали у мальчика деньги и избили его. За несколько недель до этого нападения Чоулза приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение - на девушку, у которой он отнял телефон, утверждают в ФБК. В итоге Чоулз, как пишет Навальный, провел год в тюрьме Великобритании, отбывая наказание по этим двум делам.

Не отличается Чоулз законопослушностью и в России. По словам Навального, помимо избиения бабушки и невыплаты алиментов, он регулярно нарушает правила дорожного движения - только за последний год это произошло 116 раз.

Чоулз назвал расследование ФБК "кошмаром"

Сам Николай Чоулз, комментируя расследование ФБК, назвал его "кошмаром" и "провокацией". "Это кошмар какой-то просто", - сказал РБК сын Пескова. "Ну а чем еще можно считать это? Ужас", - добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

У 49-летнего Пескова, который в настоящее время женат на знаменитой фигуристке Татьяне Навке, три сына и две дочери. Николай Чоулз родился в 1990 году в первом браке Пескова с Анастасией Буденной.

От второго брака с Екатериной Солоцинской у Пескова дочь Елизавета (1998) и два сына - Мик и Дени. Солоцинская и ее дети живут в Париже.

В 2014 году у Пескова родилась дочь Надежда от Татьяны Навки. В июне 2015 года Песков и Навка официально поженились. Об их свадьбе много писали СМИ - торжество отметили в Rodina Grand Hotel & SPA - самом дорогом отеле Черноморского побережья. Стоимость суперлюкса в этой гостинице - 200 тыс. рублей.

Пресса много писала и о подарке Навки мужу - дорогостоящих часах. Песков был замечен на свадебных фотографиях с часами Richard Mille. У блогеров и журналистов возникли закономерные вопросы, на какие деньги их приобрел пресс-секретарь президента, являющийся госслужащим. После этого Навка заявила, что это она подарила мужу часы, которые стоят около 38 млн рублей.