Навальный рассказал о формате акции против коррупции в Москве

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Телеканал "Дождь"
четверг, 23 марта 2017 г. 16:55
Политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный описал порядок действий на шествии и митинге 26 марта на Тверской улице.
© Reuters / Scanpix

Об этом он написал в своем блоге. Власти Москвы ранее отказались согласовать эту акцию.

Навальный предлагает участникам шествия 26 марта в 14:00 «выйти из любого метро, в любой точке Тверской улицы и идти против часовой стрелки, если представить оба тротуара окружностью».

В результате, по его словам, получится шествие «без начала и конца». Он также отметил, что российские флаги и плакаты, макеты которых Навальный разместил в публикации, «приветствуются», но «повышают вероятность задержания».

Основатель ФБК напомнил, что пообещал подать жалобу в Европейский суд по правам человека относительно каждого задержанного в ходе акции участника.

Помимо прочего, Навальный призвал забрасывать кроссовки на провода, что будет символизировать кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева, о которых рассказывается в расследовании о коррупции «Он вам не Димон». Материал послужил поводом для организации митинга. Как следует из расследования, близкие к Медведву лица через сеть некоммерческих фондов контролируют дорогостоящие объекты недвижимости.

Заявки на проведение митингов 26 марта подали в 100 городах России. Власти Москвы отказались согласовать акцию в центре города, но не предложили альтернативный маршрут. Навальный заявил, что, согласно постановлению Конституционного суда, это дает основания считать акцию на Тверской улице согласованной.

Телеканал "Дождь"
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