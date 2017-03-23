Навальный рассказал о формате акции против коррупции в Москве

Об этом он написал в своем блоге. Власти Москвы ранее отказались согласовать эту акцию.

Навальный предлагает участникам шествия 26 марта в 14:00 «выйти из любого метро, в любой точке Тверской улицы и идти против часовой стрелки, если представить оба тротуара окружностью».

В результате, по его словам, получится шествие «без начала и конца». Он также отметил, что российские флаги и плакаты, макеты которых Навальный разместил в публикации, «приветствуются», но «повышают вероятность задержания».

Основатель ФБК напомнил, что пообещал подать жалобу в Европейский суд по правам человека относительно каждого задержанного в ходе акции участника.

Помимо прочего, Навальный призвал забрасывать кроссовки на провода, что будет символизировать кроссовки премьер-министра Дмитрия Медведева, о которых рассказывается в расследовании о коррупции «Он вам не Димон». Материал послужил поводом для организации митинга. Как следует из расследования, близкие к Медведву лица через сеть некоммерческих фондов контролируют дорогостоящие объекты недвижимости.

Заявки на проведение митингов 26 марта подали в 100 городах России. Власти Москвы отказались согласовать акцию в центре города, но не предложили альтернативный маршрут. Навальный заявил, что, согласно постановлению Конституционного суда, это дает основания считать акцию на Тверской улице согласованной.