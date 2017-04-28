Навальный пропустит открытие штаба после нападения с зеленкой

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 15:00
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пропустит открытие своего избирательного штаба в Астрахани. Это связано с рекомендацией врача после того, как на Навального напали с зеленкой и он получил ожог глаза, написал он в блоге.
Maskvoje apipaišytas opozicionieriaus Aleksėjaus Navalno veidas
© twitter

«Проснулся в четыре утра, чтобы лететь в Астрахань открывать штаб. Обнаружил, что глаз заплыл полностью, а если разлепить его руками (извините за такие подробности), то видно, что он уже совсем не зеленый, а приятного тёмно-красного цвета. Как у бешеных быков в мультиках», — написал он.

Офтальмолог сказала ему никуда не ехать и избегать света, добавил он.

«Поэтому, к моему огромному сожалению, на открытии штаба сегодня не буду. Но открытие, конечно, состоится и там выступит руководитель кампании Леонид Волков, приходите обязательно», — написал Навальный.

Навального облили зеленкой вечером 27 апреля при выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что молодой человек плеснул ему в лицо зеленкой из стакана и убежал. Навального увезли в больницу, где врачи диагностировали химический ожог правого глаза.

Позже ФБК опубликовал фото человека, которого назвал нападавшим, а затем опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно нападение.

В марте Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле. Это произошло на открытии его предвыборного штаба.

Телеканал "Дождь"
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