Навальный пропустит открытие штаба после нападения с зеленкой

«Проснулся в четыре утра, чтобы лететь в Астрахань открывать штаб. Обнаружил, что глаз заплыл полностью, а если разлепить его руками (извините за такие подробности), то видно, что он уже совсем не зеленый, а приятного тёмно-красного цвета. Как у бешеных быков в мультиках», — написал он.

Офтальмолог сказала ему никуда не ехать и избегать света, добавил он.

«Поэтому, к моему огромному сожалению, на открытии штаба сегодня не буду. Но открытие, конечно, состоится и там выступит руководитель кампании Леонид Волков, приходите обязательно», — написал Навальный.

Навального облили зеленкой вечером 27 апреля при выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что молодой человек плеснул ему в лицо зеленкой из стакана и убежал. Навального увезли в больницу, где врачи диагностировали химический ожог правого глаза.

Позже ФБК опубликовал фото человека, которого назвал нападавшим, а затем опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой видно нападение.

В марте Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле. Это произошло на открытии его предвыборного штаба.