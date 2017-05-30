Навальный попросил вызвать Медведева свидетелем по иску Усманова

Люблинский районный суд Москвы во вторник, 30 мая, рассматривает по существу иск миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Как передает корреспондент DW, следящая за ходом слушания, российский оппозиционер попросил вызвать для дачи свидетельских показаний председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, первого зампреда правительства Игоря Шувалова, а также приобщить к делу документы из Росреестра.

На все направленные запросы суд ответил отказом.

"Фактически, вы третий раз нам отказали. Вы не приобщаете юридические документы. Вы лишаете нас единственных доступных нам инструментов защиты", - отметил Навальный.

- Вызвать свидетеля Медведева? - НЕТ

- Вызвать свидетеля Шувалова? - НЕТ

- Вот документы из Росреестра, приобщите? - НЕТ

Классный суд. — Alexey Navalny (@navalny) May 30, 2017





Глава юридического отдела ФБК Иван Жданов подал ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля директора фонда "Соцгоспроект" Алексея Четверткова. По данным ФБК, он был однокурсником Медведева.

Решение судьи - отрицательное. Представители ФБК заявляют еще одно ходатайство о вызове Ильи Елисеева - другого сокурсника Медведева и председателя наблюдательного совета фонда "Соцгоспроект". Сторона защиты надеется, что Елисеев, который "контролирует деятельность" "Соцгоспроекта", сможет пояснить обстоятельства "передачи взятки председателю правительства Дмитрию Медведеву". Адвокат Усманова настаивает, что Елисеев не имеет отношения к обсуждаемому в суде. В ходатайстве юристам Навального снова отказали.

История конфликта

Усманов подал в суд против Навального иск о защите чести и достоинства после выхода расследования ФБК под названием "Он вам не Димон", которое собрало более 20 млн просмотров на YouTube.

В этом материале сотрудники ФБК, проанализировав земельные сделки Усманова, пришли к выводу, что олигарх фактически дал Медведеву взятку через структуры подставных благотворительных фондов.

В иске Усманов не заявлял никаких материальных претензий, а потребовал только опровергнуть информацию Фонда борьбы с коррупцией. После этого стороны обменялись серией видеообращений.