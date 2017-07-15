Навальный пообещал распустить "нелегитимную" Госдуму в случае избрания президентом

 (24)
NEWSru.com
суббота, 15 июля 2017 г. 15:34
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в случае избрания президентом России распустит Госдуму и проведет новые выборы. "Я проведу честные выборы, потому что эта Государственная дума - она никого не представляет", - сказал политик в эфире "Эхо Москвы".
© youtube.com

Навальный также рассказал, что он будет делать в первую очередь на президентском посту. Первое, что сделает политик, освободит политических заключенных. "Второе, это внедрение важнейшей меры по борьбе с коррупцией - закона о борьбе с незаконным обогащением", - сказал он.

Третьим шагом Навальный назвал проведение судебной реформы. "Базовая вещь, без которой ничего дальше делать нельзя, это судебная реформа, <...> которая сделает так, чтобы любой другой президент, включая и меня, не смог узурпировать власть на будущее", - заявил политик.

В недавнем интервью Reuters Навальный выразил уверенность, что его зарегистрируют кандидатом на выборах президента. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что у Навального нет шансов быть зарегистрированным из-за судимости.

NEWSru.com
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Россия

Навальный пообещал распустить "нелегитимную" Госдуму в случае избрания президентом (24)

Навальный пообещал распустить нелегитимную Госдуму в случае избрания президентом
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