Навальный получил 15 суток за сопротивление полиции

Тверской районный суд Москвы отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток, признав его виновным в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в воскресенье.

По второму административному протоколу - о нарушении правил проведения массовых мероприятий - политика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Сам он заявил, что не считает себя виновным.

Первым был рассмотрен протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. После этого судья Алеся Орехова сразу перешла к рассмотрению второго административного дела, хотя защита политика не была к этому готова.

Адвокат Навального Ольга Михайлова ответила на это, что суд таким образом нарушает право Навального на защиту и целенаправленно хочет вынести приговор об аресте на 15 суток сегодня. В связи с этим адвокат потребовала отвода судьи, но получила отказ.

Защита также попросила допросить свидетелей задержания Навального, уже находившихся в зале суда - его пресс-секретаря Киру Ярмыш и юриста фонда Ивана Жданова. Судья отклонила и это ходатайство.

По словам судьи, при задержании оппозиционер вырывался, отталкивал сотрудников полиции, упирался руками и ногами. Навальный это отрицает.

Как сообщил корреспондент Би-би-си с места событий, полиция задержала в понедельник трех сторонников Навального, пришедших к зданию Тверского суда. Они держали в руках листы бумаги со словами поддержки в адрес оппозиционера.

Речь Навального

Во время заседания оппозиционер потребовал допросить по его делу премьер-министра Дмитрия Медведева. Ему был посвящен фильм-расследование Навального, который послужил поводом для протестной акции в воскресенье. Суд все ходатайства защиты отклонил.

Также политик в своем выступлении на заседании поблагодарил молодежь, и в особенности школьников, за то, что они вышли на акцию. "Я рад, что в нашей стране есть такие люди", - сказал оппозиционер.

Кроме того, политик призвал всех задержанных в воскресенье обжаловать свое задержание. По словам Навального, его организация планирует подать жалобы на незаконное задержание в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы отсудить компенсацию в пользу задержанных.

Навальный был задержан в воскресенье в центре Москвы во время акции протеста против коррупции. Оппозиционер провёл ночь в отделении полиции в Коньково.

Претензии защиты

Защита заявила, что ей не предоставили материалы второго административного дела для ознакомления, поэтому попросила перенести заседание на вторник. Однако судья отказала в этом ходатайстве, дав защите пять минут на подготовку.

Адвокат Ольга Михайлова также заявила в суде, что полицейские подделали протокол о задержании Навального и рапорты руководству. По словам адвоката Навального, в протоколы о задержании были внесены изменения задним числом.

Алексей Навальный подтвердил, что не подписывал в ОВД "Коньково" протокол, представленный полицией суду.

Защита оппозиционера на суде утверждала, что Навального на протяжении всей ночи после задержания незаконно удерживали в отделении полиции.

Акции по всей стране

В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала 1030 человек, подсчитала мониторинговая группа "ОВД-Инфо". Официально полиция говорит о 600 задержанных.

Демонстрации прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Власти Москвы оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы говорят о 25-30 тысячах участников, наблюдатели - о 15 тысячах человек.

Среди задержанных оказались и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный. Им вменяется статья 19.3 административного кодекса (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Поводом для протестных акций в российских городах стало расследование фонда Навального о предполагаемой "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева.

В своём фильме "Он вам не Димон" Навальный утверждал, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. На YouTube фильм фонда Навального посмотрели более 12 млн пользователей.

Медведев содержание фильма не комментировал, а его пресс-секретарь увязала выход фильма с подготовкой к выборам президента России, которые пройдут в 2018 году, и напомнила о судимостях Навального.