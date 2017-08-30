Навальный обращает внимание, что на подъезде к огороженной территории резиденции стоит указатель на базу отдыха компании «Сибур», акционеры которой — близкий друг Путина Геннадий Тимченко и предполагаемый зять президента Кирилл Шамалов.

В открытых источниках информации о принадлежайщей «Сибуру» базе отдыха нет, подчеркивает Навальный. По данным Росреестра, все постройки на территории предполагаемой резиденции сейчас принадлежит компании «Север» бывшего главы Балтийской медиа группы Олега Руднова, которого называют близким другом Путина. После смерти Руднова, его бизнес перешел сыну — Сергею Руднову. Ему же принадлежит родовой дом президента в Тверсокй области.

Навальный добавляет, что земля под подстройками с 2005 года находится в аренде у бизнесмена Сергея Колесникова, который рассказал о предполагаемом «дворце» Путина под Геленджиком.

Навальный также показывает резюме рабочих, в которых те указывают среди объектов, на которых работали, виллу на острове Лодочный (ее называют резиденцией высшего командного состава г. Выбор), официальную сочинскую резиденцию Путина и «курорт ФСО» в Геленджике. По данным Дождя, к строительству объекта причастен Илья Трабер — авторитет Санкт-Петербурга.

Сотрудникам ФБК, как и Дождю, не удалось попасть на территорию усадьбы, поэтому политик опубликовал видео с дрона.

«Ох уж этот телеканал „Дождь“. Готовишь-готовишь вам расследование о секретной даче Путина, а они — бах — и публикуют репортаж об этом первые. Ну ладно, раз уж они нас опередили, просто показываем вам то, чего нет у „Дождя“ — собственно, пролёта над этой дачей, где она видна во всех подробностях», — написал Навальный.