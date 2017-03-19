Навальный подвергся нападению в Новосибирске

Российского оппозиционера попытались забросать яйцами перед началом митинга против повышения тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске. Нарушитель порядка задержан.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся нападению в воскресенье, 19 марта, перед началом митинга в Новосибирске. Как написал политик на своем интернет-сайте, его попытались забросать яйцами.

"За нами же в каждом городе ходят путинские яйцеметы", - объяснил Навальный. Скрыться с места происшествия правонарушителю не удалось из-за толпы, собравшейся на площади. Как уточняет агентство "Интерфакс", мужчину задержала полиция.

Акция в центре Новосибирска проводилась в знак протеста против решения областной администрации увеличить тарифы на жилищно-комунальные услуги. Стоимость холодной воды должна возрасти сразу на 20 процентов, горячей - на 15,9, отопления - на 14,9, газа - на 3,9 электроснабжения - на 2,9 процента. Прокуратура региона проводит проверку обоснованности подобного повышения.

"Оргкомитет (акции. - Ред.) официально пригласил всех лидеров партий и кандидатов в президенты. Поэтому и меня тоже пригласили выступить", - пояснил Навальный.

За день до этого мэрия Москвы отказала руководителю Фонда борьбы с коррупцией в проведении шествия на Тверской улице и митинга "Он нам не Димон", запланированных на 26 марта.