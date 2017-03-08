Навальный поддержит кандидата в мэры Москвы от коммунистов

Об этом Навальный рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Навальный назвал Клычкова самым сильным кандидатом, добавив, что, по его мнению, у коммунистов больше шансов на победу, чем у представителей «Яблока».

«Победить кандидата „Единой России” настолько важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами», — так ответил Навальный на вопрос ведущего о том, будет ли он сотрудничать со штабом Гудкова.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в беседе с РБК отметила, что «пока говорить о поддержке кого-либо рано».

Гудков сказал изданию, что не рассчитывал на поддержку Навального и не расстроен из-за его слов. Клычков не исключил, что примет поддержку Навального.

В мае 2016 года Навальный в эфире Дождя назвал Максима Каца, который работал в штабе Гудкова, «​​проходимцем» и «непорядочным человеком». Так он ответил на вопрос о том, почему не комментирует кампанию сотрудничающего с ним Гудкова.