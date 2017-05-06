Навальный подал заявление на визу в Европу

После того, как на него 27 апреля напали с зеленкой, Навальный получил химический ожог глаза: он потерял большую часть зрения на правом глазу и, возможно, ему понадобится сделать пересадку роговицы.

Оппозиционер намерен провести около недели на лечении в Испании или Швейцарии, рассказали его соратники из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он подал документы на "европейскую визу", сказал изданию глава штаба Навального Леонид Волков.

Оппозиционер примет решение о том, куда именно поедет лечиться, "в зависимости от того, в какую клинику будет направление, и какая клиника его согласится принять", уточнил Волков. По его словам, у него есть рекомендации от врачей по конкретным клиникам в Европе. "Ему предстоит операция, не очень сложная, но операция, не менее недели, наверное, он там проведет", - добавил Волков.

Навальному выдали загранпаспорт 4 мая - ранее он не мог получить этот документ на протяжении пяти лет из-за уголовных дел. Во ФСИН при этом потребовали, чтобы оппозиционер "не смел и думать выехать за рубеж".