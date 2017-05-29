Навальный подал заявку на митинг против коррупции 12 июня

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bbcrussian.com
понедельник, 29 мая 2017 г. 11:41
Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный подал заявку на проведение в Москве 12 июня митинга с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц.
© Sputnik / Scanpix

Его сторонники также подают заявки на проведение аналогичных митингов еще в нескольких российских городах.

До этого Навальный уже организовывал митинг с аналогичной формулировкой - после публикации расследования "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

В ходе митингов 26 марта, которые прошли в десятках российских городов, на улицы вышли, по разным данным от 30 до 100 тысяч человек.

Были задержаны более полутора тысяч человек. В отношении пяти участников акции в Москве были возбуждены уголовные дела.

Двое из них уже получили реальные сроки за насилие над полицейскими. 28-летний актер Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении, столяр из Люберец Александр Шпаков - к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Он вам не Димон"

Как утверждается в расследовании ФБК, опубликованном 2 марта, российский премьер владеет многочисленными активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

Сам Медведев прокомментировал расследование Навального лишь спустя месяц, назвав его "продуктом политических проходимцев", которое "сделано по принципу компота".

24 мая ГУ МВД по Москве отчиталось о том, что проверило утверждения из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" и не нашло нарушений закона.

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