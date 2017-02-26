Навальный: отсутствие перемен - моя вина

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью корреспонденту DW Николасу Коннолли в Екатеринбурге, куда он приехал в рамках своей предвыборной кампании. Впрочем, его попадание в бюллетени на президентских выборах 2018 года отнюдь не гарантировано.

- Вы хотите участвовать в президентских выборах в 2018 году. Но скоро вступит в силу приговор суда. Что дальше?

- Я имею право участвовать в выборах и требую, чтобы моя фамилия была в бюллетене. В Конституции прямо написано, что у меня есть на это право. Я не согласен и никогда не соглашусь с такой странной и абсурдной позицией Путина и Кремля, что действие Конституции на меня не распространяется. Это не так.

- А как вы будете добиваться участия в выборах?

- Через людей. Никакого другого формата не существует. Я хочу опираться на поддержку людей, которые заставят Кремль зарегистрировать меня. Точно так же, как эти люди в 2013 году заставили Кремль выпустить меня из тюрьмы на следующий день, несмотря на то, что накануне меня посадили на пять лет.

- Вы сказали, что вас боятся в Кремле. Почему?

- Они боятся политиков, которые потенциально способны лишить их коррупционных миллиардов. Что такое Кремль сейчас? Это небольшая группа мафиозных товарищей, которые живут жизнью шейхов и королей. Они покупают яхты. Они перевозят собак на самолетах, и это даже не является метафорой. Конечно, они не хотят лишиться этого. Путин хочет продолжать управлять самой большой страной в мире как абсолютной монархией. Конечно, они боятся тех, кто объединяет людей, чтобы с этим бороться.

- Вы не боитесь, что ваше участие в выборах приведет к их легитимации?

- Я не боюсь ничего легитимизировать, потому что знаю, что я этого не сделаю. У меня есть политическая позиция, которую поддерживают довольно много людей, особенно в крупнейших городах. Я иду с абсолютно честной повесткой, не боюсь называть имена и фамилии, расследую конкретные случаи коррупции. То, что я отличаюсь от любого кремлевского кандидата из системной оппозиции, достаточно очевидно любому наблюдателю. Поэтому я просто делаю то, на что у меня есть право.

- Почему нужна смена власти?

- Смена власти нужна, потому что Путин уничтожает Россию. Последние четыре года реальный уровень доходов населения падает на 5 процентов каждый год. Екатеринбург - один из трех наиболее экономически развитых городов страны. Но выйдите на улицу - увидите разрушенные и уничтоженные дороги, работающих в металлургии людей, которые получают 500 долларов в месяц.

- Какова ваша программа в первые сто дней?

- Основные направления: демонополизация экономики, борьба с коррупцией, возвращение демократических институтов. В первую очередь выборы мэров, губернаторов и вообще свободные выборы для всех политических сил.

- У вас нет разочарования от сограждан? Ведь массовых митингов нет, несмотря на падение доходов.

- Конечно, нет разочарования. Отсутствие перемен - в том числе и моя вина. Значит, я недоработал в 2011-2012 годах, раз протесты не привели к большим изменениям. Русские не являются особенно отсталым народом, во всех авторитарных странах люди ведут себя похожим образом. То же самое происходит в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане или Зимбабве. То есть в тех странах, где лидер захватил власть, физически уничтожает оппонентов, не пускает партии на выборы и контролирует СМИ. Я знаю, что Россия в своей сути - европейская страна. Я замечаю, что люди, описывающие идеальное государственное устройство, описывают демократию. Они, может быть, боятся этого слова, но это всегда демократия, и это для меня самое важное.

- Вы наблюдаете изменения в настроениях общества по сравнению с 2012 годом?

- Ну конечно. Россия участвует в войне. Милитаризация общества достигла крайней степени. Телешоу уже нельзя даже назвать пропагандой, это настоящая истерика, направленная против западного образа жизни. Путин уже не останавливается перед преступлениями - даже убийствами оппонентов, - для того чтобы удержать власть. Россия стала другой страной. Это самая настоящая автократия. Но я участвую в выборах для того чтобы с этим бороться.