Навальный открыл избирательный штаб в Петербурге

Политик Алексей Навальный в субботу открыл первый региональный штаб - в Санкт-Петербурге: по свидетельствам из соцсетей, помещение на Вознесенском проспекте не вместило всех волонтеров. У дома дежурят полицейские, которые просят людей не выходить на проезжую часть, передает "Фонтанка". Происходит это за несколько дней до оглашения второго приговора суда по делу "Кировлеса".

Открывая штаб, Навальный заявил, что надеется собрать 20 тысяч подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты России. Глава федерального штаба политика Леонид Волков заявил: "7,5 тысячи нужно собрать для Петербурга, еще 7,5 тысячи - для Ленинградской области, и еще 5 тысяч подписей - для жителей города с другой пропиской". Он также представил главу петербургского штаба - руководителя городского отделения "Партии Прогресса" Полину Костылеву.

"Фонтанка" сообщает, что на встречу с оппозиционером в доме 33 по Вознесенскому проспекту пришло порядка 200 человек. У дома периодически останавливается автомобиль ДПС, сотрудник правоохранительных органов просит участников встречи, которые не смогли попасть внутрь, не выходить на проезжую часть. Несколько патрулей полиции находятся в непосредственной близости от помещения штаба.

Напомним, что в Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела "Кировлеса". До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город. Обвинительный приговор лишит Навального возможности баллотироваться, хотя политик уверен, что на основе решения Европейского суда по правам человека его будет нетрудно оспорить.

Первый процесс по "делу "Кировлеса" завершился летом 2013 года обвинительным приговором. Навального и Офицерова признали виновными в хищении имущества у компании "Кировлес" на сумму 16 млн рублей и приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а также штрафу в 500 тыс. рублей. Через три месяца реальный срок заменили условным. 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ на основании решения Европейского суда отменил обвинительный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.\\