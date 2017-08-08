Навальный объяснил шуткой свои слова о возможном покушении

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NEWSru.com
вторник, 8 августа 2017 г. 07:53
Оппозиционер Алексей Навальный в интервью американскому телеканалу CBS не исключил вероятности того, что из-за его политической деятельности в России он может стать жертвой покушения. Позднее, впрочем, основатель Фонда борьбы с коррупцией пояснил, что журналист не правильно трактовал его слова, а он сам хотел лишь просто пошутить.
© AP / Scanpix

В понедельник, 7 августа, телеканал CBS опубликовал фрагмент интервью с Навальным под заголовком "Критик Путина Алексей Навальный оценивать свои шансы быть убитым как 50/50". При этом в материале отмечается, что такая участь ранее постигала предыдущих активных критиков президента России. В качестве примера американские журналисты приводят Бориса Немцова, застреленного в центре Москвы.

На вопрос американского журналиста о том, как Навальный оценивает свои шансы оказаться убитым из-за своей политической деятельности, оппозиционер заявил: "Я думаю, примерно, 50 процентов, что меня убьют, и 50 процентов, что нет".

Позднее, уже в эфире радиостанции "Эхо Москвы", Навальный назвал шуткой свои слова в ответ на вопрос корреспондента телеканала CBS и подчеркнул, что даже не задумывается на эту тему.

"Он спросил: как вы думаете, а велика вероятность, что вас убьют? Я вспомнил известный российский анекдот про то, как у блондинки спрашивают, какая вероятность встретить динозавра около подъезда? Она говорит: 50 процентов, либо встречу, либо не встречу", - объяснил политик.

"Я решил пошутить в русле этого анекдота, сказал: 50 процентов, либо убьют, либо не убьют. Я не знаю и не собираюсь даже думать об этом, и не имеет смысла даже думать об этом. Но СМИ восприняли это с серьезностью и вынесли это в заголовки, которые выглядят пугающе. Но, в общем, я не это имел в виду", - добавил Навальный.

При этом, по его словам, в России у любого человека, который занимается независимой политикой, есть определенные риски, однако их оценить в процентах или в вероятностях абсолютно невозможно.

Отметим, что в настоящее время Навальный ведет избирательную кампанию по выдвижению своей кандидатуры на предстоящих выборах президента России, которые пройдут весной следующего года. В конце июля оппозиционер объявил о том, что ему удалось собрать 98 миллионов рублей в качестве пожертвований от своих сторонников.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что у Навального "нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", если только не "произойдет какое-то чудо и он напишет кассационную жалобу" на приговор по второму "делу "Кировлеса" от 3 мая 2017 года, которым оппозиционер был осужден условно по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере").

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