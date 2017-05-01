Навальный не верит, что Кремль против нападений на оппозиционеров

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Deutsche Welle
понедельник, 1 мая 2017 г. 09:05
Публикация видео нападения телеканалом "Рен-ТВ" - это легализация оперативной съемки спецслужб. Они помогают организовать атаки на активистов с одобрения Кремля, считает политик.
Aleksejus Navalnas
© Reuters/Scanpix

Алексей Навальный не верит в то, что Кремль распорядился остановить нападения на оппозиционеров. "После нападения в Анапе такие же разговоры были и расследование обещали. И чего? И ничего", - написал Навальный в Twitter в воскресенье, 30 апреля, комментируя публикацию онлайн-издания "Газета.ру", где утверждается, что администрация президента РФ поручила региональным властям пресечь акты агрессии по отношению к активистам оппозиции.

По мнению Навального, нападение не могло быть осуществлено без одобрения администрации президента, подтверждением этого тезиса он считает видео, опубликованное телеканалом "Рен ТВ", на котором лицо человека, облившего оппозиционера химической жидкостью, закрыто белой плашкой.

Публикация видео - это "просто легализация оперативной съемки спецслужб и прочих нелегально добытых материалов", и "все это координируется администрацией президента", подчеркивается в блоге Навального.

В результате нападения 27 апреля политик получил химический ожог глаза, зрение его до сих пор полностью не восстановилось.

Ранее в тот же день "Газета.ру" сообщила, что в Кремле якобы недовольны нападениями на оппозиционеров, поскольку это "фактически приводит только к их раскрутке". Кремль отрицает свою причастность к нападениям. Акты агрессии могли быть спланированы независимыми активистами и провокаторами "из вполне искренних побуждений", приводит издание высказывание неназванного источника в Кремле.

Хотя в администрации могли не давать задания нападать на Навального или других политиков, была установка "показать им так, чтобы они все поняли", которую каждый исполнитель понял по-своему, отмечается в публикации.

Deutsche Welle
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