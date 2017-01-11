Навальный будет представлять интересы российских блогеров в ЕСПЧ

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Deutsche Welle
среда, 11 января 2017 г. 11:40
Алексей Навальный объявил, что будет представлять в Страсбургском суде интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова, осужденных за статьи в блогах о российских бомбардировках в Сирии.
Aleksejus Navalnas
© AFP/Scanpix

Российский оппозиционер, адвокат Алексей Навальный будет представлять в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы двух блогеров - Антона Носика и Алексея Кунгурова, подвергшихся в России уголовному преследованию за публикации в соцсетях текстов о военной операции в Сирии.

Об этом сам Навальный написал в своем блоге во вторник, 10 января, уточнив, что "оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием".

По словам оппозиционера, Носик и Кунгуров осуждены за посты, написанные с противоположных позиций - в одном одобрялись российские бомбардировки в Сирии, а в другом критиковались.

"Чертов Левиафан - российское государство в его нынешнем виде - сжирает любых граждан просто за то, что у них мнение есть. И правых, и левых, и националистов, и либералов", - написал Навальный.

"Преступления" и наказания

3 октября 2016 года Пресненский суд Москвы признал Антона Носика виновным в экстремизме за статью "Стереть Сирию с лица земли" и приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Позднее Мосгорсуд снизил размер штрафа до 300 тысяч рублей. 20 декабря Тюменский областной суд приговорил Алексея Кунгурова к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в оправдании терроризма за пост "Кого на самом деле бомбят путинские соколы".

Deutsche Welle
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