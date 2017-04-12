Навальный анонсировал новую массовую акцию 12 июня

Навальный не уточнил, собирается ли согласовывать московскую акцию с городскими властями. Пока что заявку на проведение митинга он подать все равно не может, поскольку по закону она подается местным властям не раньше чем за 15 дней до предполагаемой даты его проведения.

Акцию 26 марта Навальный попытался согласовать, но остался недоволен местом в Сокольниках, которое ему предложила мэрия, и призвал людей выходить на митинг на Пушкинской площади в центре города, как и планировалось изначально.

В результате акция в Москве прошла без согласования с властями. Протестные выступления состоялись и в других городах России, в большинстве из которых они также не были согласованы властями под разными предлогами.

В связи с этим многие акции обернулись задержаниями ее участников. В Москве число задержанных оценивается в сотни человек: полиция сообщила о 600 задержанных, а правозащитники - более чем о тысяче.

Если оценка правозащитников верна, то число задержанных в Москве почти вдвое выше, чем во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади. Кроме того, корреспонденты Би-би-си сообщали, что полиция действовала достаточно жестко.

Президент России Владимир Путин комментируя массовые задержания заявил, что подобные акции привели к перевороту на Украине в 2014 году, а также упомянул события "арабской весны".